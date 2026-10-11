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فنون ومشاهير

شجّعته على الزواج... فنان سوريّ يتفاجأ بابنته خلال مُقابلة: أرفض دخولها عالم الرقص

Lebanon 24
11-10-2026 | 08:29
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شجّعته على الزواج... فنان سوريّ يتفاجأ بابنته خلال مُقابلة: أرفض دخولها عالم الرقص
شجّعته على الزواج... فنان سوريّ يتفاجأ بابنته خلال مُقابلة: أرفض دخولها عالم الرقص photos 0
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تحدّث الفنان السوريّ عبد المنعم عمايري عن جوانب خفية من حياته الشخصية، واعترف خلال إستضافته في بودكاست "مساحة خاصة" بشعوره بتأنيب الضمير بسبب فشل زواجه من الممثلة السوريّة أمل عرفة، وأوضح أنّ "هناك أحاديث ومشاعر لم يفصح عنها لها حتى الآن، رغم مرور الوقت على انفصالهما". 
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وأشار إلى أنّ "الحب والكيمياء الفنية والإنسانية كانا حاضرين في علاقتهما"، وأنّ "ارتباطهما لم يكن سببًا بنجاح أحدهما على حساب الآخر".

وشهدت الحلقة حضور مريم عمايري إبنة عبدالمنعم وأمل عرفة، التي فاجأت والدها وغنت له أغنية خاصة، مستعرضة صوتها الذي ارتبط بموهبة والدتها المعروفة في الغناء.

وبدا التأثر واضحًا على عمايري خلال لقائه ابنته، إذ دمعت عيناه في مشهد عكس عمق العلاقة التي تجمعهما، قبل أن تدخل مريم معه في حوار صريح حول حياته الشخصية ومستقبله العاطفي.

وشجعت مريم والدها على التفكير في الزواج مجددًا، مؤكدة أن انتهاء علاقته بوالدتها لا يعني أن يتوقف عن البحث عن شريكة حياة، وأن من حقه خوض تجربة جديدة ومواصلة حياته بعيدًا عن قيود الماضي.

في المقابل، طرحت مريم سؤالًا آخر على والدها بشأن موقفه من احترافها الرقص الشرقي، فجاء رده حاسمًا بالرفض، ليكشف عن موقفه الواضح من دخول ابنته هذا المجال مهنيًا.

وتحدث عمايري كذلك عن أسلوبه في التعامل مع الخلافات العائلية، معترفًا بأنه يلجأ أحيانًا إلى حظر ابنتيه على منصات التواصل الاجتماعي عندما يغضب منهما، ويكرر ذلك أكثر من مرة خلال فترات قصيرة من الانفعال.

ولم تقتصر اعترافاته على ابنتيه، حيث كشف أيضًا عن حظره أمل عرفة في مناسبات سابقة، مشيرًا إلى أنها فعلت الأمر نفسه معه. (ارم نيوز)
 
 
 
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