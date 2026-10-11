تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بتهمة غسيل الأموال.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا بحق مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

Lebanon 24
11-10-2026 | 14:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بتهمة غسيل الأموال.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا بحق مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
بتهمة غسيل الأموال.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا بحق مدير أعمال هيفاء وهبي السابق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت جلسة محاكمة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة غسيل الأموال، تطورًا لافتًا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، الأحد، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه.
Advertisement

وكانت أولى جلسات محاكمته بتهمة غسيل الأموال، في 14 نيسان الماضي، بعد إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

ويقضي محمد وزيري حاليًا حكمًا بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، في مبالغ مالية قُدرت بملايين الجنيهات، بعد نزاع قضائي لشهور طويلة بينهما.

وكانت محكمة استئناف الشيخ زايد قضت سابقًا بتخفيف العقوبة الصادرة ضد محمد وزيري من السجن 5  أعوام إلى الحبس عامين في قضية تبديد أموال الفنانة، كما ألغت إدانته بتهمة النصب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، حين أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية عقب تقدم الفنانة هيفاء وهبي ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل موقعه الوظيفي كمدير لأعمال الفنانة لسنوات، وحصل بموجب ذلك على توكيلات رسمية مكّنته من إدارة حساباتها البنكية، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.

كما بينت التحقيقات أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بصاحبتها الأصلية. 

كما سعى إلى إضفاء صبغة مشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، عبر شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعضها بأسماء أقاربه لإخفاء ملكيته الحقيقية، مع تأسيسه شركات تجارية استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، برغم عدم تناسب حجم تلك الاستثمارات مع مصادر دخله المشروعة.

وسبق أن ادعى وزيري بأنه تزوج عُرفيًا من هيفاء وهبي في آذار 2017، وتولى إدارة أعمالها وقتئذ، وهو ما نفته الفنانة اللبنانية، وأكدت على عدم صحة هذه الادعاءات.
مواضيع ذات صلة
القضاء العراقي: الحكم بالسجن 7 سنوات بحق وكيل وزارة النفط بتهم الفساد
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم على رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير أعمال مصطفى شعبان يلجأ للقضاء بسبب ابتزاز إلكتروني
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بحق النائب محمد فرمان شاهر بتهم فساد (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

الشؤون الاقتصادية

هيفاء وهبي

اللبنانية

القاهرة

المصرية

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2026-10-11
Lebanon24
08:29 | 2026-10-11
Lebanon24
06:32 | 2026-10-11
Lebanon24
05:24 | 2026-10-11
Lebanon24
04:55 | 2026-10-11
Lebanon24
04:47 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24