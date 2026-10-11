فنان شهير وزوجته وابنته تعرّضوا لمحاولة سرقة مسلّحة.. هذا ما حصل معهم!

نجا الفنان المصري إسلام جمال وزوجته وابنته من محاولة سرقة مسلّحة، بعدما اعترض شخصان طريق سيارته على أحد الطرق السريعة في محافظة ، وهدّداه بسلاح ناري.

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وأعلنت توقيف متهمين من أصحاب السوابق، للاشتباه في تورطهما بمحاولة سرقة سيارة الفنان وتهديده وأسرته بالسلاح. واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما تولّت التحقيق في الحادثة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين حاولا الاستيلاء على السيارة أثناء وجود إسلام جمال برفقة زوجته وابنته، قبل أن تكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هويتهما وتوقيفهما.

وفي أول تعليق له، قال الفنان إن ما حدث شكّل صدمة بالنسبة إليه، موضحاً أنه لم يستوعب الموقف في بدايته، وظنّ أنه قد يكون مقلباً أو كاميرا خفية، قبل أن يدرك خطورة ما يجري واحتمال تعرّض أسرته للأذى.

وروى إسلام جمال أنه كان متوجهاً مع عائلته من منطقة الشيخ في مدينة السادس من أكتوبر إلى أحد الأندية في منطقة المهندسين، عندما فوجئ بسيارة تعترض طريقه، وترجّل منها شخص أشهر سلاحاً نارياً باتجاهه وعائلته.

وأضاف أنه سارع إلى الرجوع بالسيارة إلى الخلف لمحاولة الإفلات، مشيراً إلى أن المتهم فرّ لاحقاً، بعدما اعترضت سيدة كانت تقود سيارة خلفه على رجوعه إلى الخلف .