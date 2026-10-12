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فنون ومشاهير

هل من قصة حب بين جينيفر لوبيز وطليق نيكول كيدمان؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 00:40
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هل من قصة حب بين جينيفر لوبيز وطليق نيكول كيدمان؟
هل من قصة حب بين جينيفر لوبيز وطليق نيكول كيدمان؟ photos 0
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تتزايد التكهنات بشأن احتمال نشوء علاقة عاطفية بين النجمة جينيفر لوبيز والمغني كيث أوربان، بعد انفصالهما عن شريكيهما السابقين، بن أفليك ونيكول كيدمان، وسط تقارير تتحدث عن تقارب ملحوظ بينهما، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين.
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وبحسب موقع RadarOnline، فإن لوبيز وأوربان يتواصلان باستمرار، ويُقال إنهما التقيا بعيداً عن الأضواء، ونقل الموقع عن مصدر مطّلع أن النجمين تجمعهما ثقة متبادلة، ويشعران بالراحة عند مناقشة أمورهما الشخصية.

 

وتعود صداقتهما إلى عام 2014، عندما شاركا في لجنة تحكيم برنامج American Idol، حيث لفت الانسجام بينهما الأنظار آنذاك، وكان أوربان متزوجاً من نيكول كيدمان، فيما كانت لوبيز على علاقة بالراقص كاسبر سمارت.

 

وادّعى مصدر أن الكيمياء بينهما كانت واضحة للعاملين في البرنامج، لكنهما لم يتجاوزا حدود الصداقة بسبب ارتباط كل منهما بعلاقة عاطفية في ذلك الوقت.

 

ومع انفصالهما عن شريكيهما، رجّح المصدر احتمال تطوّر صداقتهما إلى علاقة رومنسية، خصوصاً أن لوبيز تبحث، وفق التقرير، عن شريك يشاركها شغفها بالموسيقى ويتفهّم طموحاتها المهنية، وهي صفات قد تجدها في أوربان.

 

وتأتي هذه التكهنات بعد تقرير نشرته مجلة Woman's Day في أيلول 2026، زعم أن نيكول كيدمان كانت قد لاحظت الانسجام بين زوجها السابق ولوبيز خلال مشاركتهما في American Idol.

 

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن أوربان لطالما أُعجب بلوبيز وموهبتها وجمالها، وإن العلاقة المهنية بينهما أثارت انزعاج كيدمان بسبب الانسجام الواضح بينهما.

 

كما أشار التقرير إلى احتمال أن يكون أوربان مهتماً بالتقرّب من لوبيز بهدف إثارة غيرة زوجته السابقة، إلا أن هذه المزاعم تبقى غير مؤكدة.

 

وحتى الآن، لم يعلّق أي من جينيفر لوبيز أو كيث أوربان على الشائعات.
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