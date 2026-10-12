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فنون ومشاهير

بعد غياب 15 عاما.. جمال سليمان يعود للتصوير

Lebanon 24
12-10-2026 | 02:14
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بعد غياب 15 عاما.. جمال سليمان يعود للتصوير
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يعود الفنان السوري جمال سليمان إلى مواقع التصوير في بلاده بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، من خلال مشروعين دراميين جديدين، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، وسط ترحيب من عدد من نجوم وصناع الدراما السورية.
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ويستعد سليمان لتصوير مسلسل «خارج الخدمة»، الذي يتعاون فيه مع الكاتب السوري زهير قنوع، إلى جانب مسلسل آخر بعنوان «التوأم الشامي»، ليكون العملان بمثابة عودته إلى التصوير داخل سوريا للمرة الأولى منذ مغادرته البلاد عام 2011.



وأعرب الفنان السوري عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تقديم أعمال فنية تحظى بتقدير الجمهور، لكنه يفضل عدم إطلاق وعود مسبقة بشأن مستوى النجاح الذي يمكن أن تحققه.

وقال سليمان: «ما بحب أعمل مواعيد أو وعود، بس يعني بقول إنه أنا رح أعمل أقصى جهدي لحتى نعمل شغلة كويسة».
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