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فنون ومشاهير

ممثل أمام القضاء.. اتهامات "جنسية" تلاحقه

Lebanon 24
12-10-2026 | 13:09
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مثُل الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند أمام محكمة في لندن، الإثنين، مع بدء محاكمته في سبع تهم جنسية تتعلق بادعاءات قدمتها ست نساء.
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ويواجه براند، البالغ 51 عاماً، ثلاث تهم بالاغتصاب وثلاثاً بالاعتداء الجنسي، إضافة إلى تهمة بالاعتداء غير اللائق، عن وقائع يُزعم أنها حدثت بين عامي 1999 و2009.

وبدأت الإجراءات باختيار هيئة المحلفين، على أن تستمر المحاكمة نحو عشرة أسابيع، فيما ينفي براند جميع الاتهامات، وكان قد دفع ببراءته خلال الجلسات التمهيدية.

ووصل إلى المحكمة مرتدياً بدلة زرقاء داكنة ونظارات شمسية، برفقة زوجته لورا، وسط حضور إعلامي كثيف.

وبدأ براند مسيرته في العروض الكوميدية، قبل انتقاله إلى التلفزيون والإذاعة، ثم إلى السينما، حيث شارك في أفلام من بينها "Forgetting Sarah Marshall" و"Get Him to the Greek"، واتجه خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم برامج البودكاست.

ويبقى الفصل في الاتهامات من اختصاص المحكمة، استناداً إلى الأدلة والشهادات التي ستُعرض خلال المحاكمة.
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