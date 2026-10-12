بعد طلاقهما بأسابيع.. ممثل شهير يتولى مراسم زفاف طليقته! (صور)

لفت النجم الأميركي توبي ماغواير الأنظار خلال حفل زفاف طليقته، مصممة المجوهرات جينيفر ماير، بعدما تولى بنفسه إدارة مراسم زواجها من رجل الأعمال أوجونليسي.

وأقيم الحفل، السبت 10 تشرين الأول، في منتجع "فور سيزونز لاناي" بجزر هاواي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اكتمال طلاق ماغواير وماير رسمياً في 21 أيلول.

Advertisement

هوليوود - صورة 2" style="width: 100%; height: 100%;" /> هوليوود - صورة 2" style="width: 100%; height: 100%;" />

وظهر بطل سلسلة أفلام "Spider-Man"، البالغ 51 عاماً، مرتدياً بدلة سوداء خلال توليه المراسم، فيما ارتدت ماير، البالغة 49 عاماً، فستان زفاف أبيض مكشوف الكتفين وطرحة طويلة، واختار العريس البالغ 34 عاماً بدلة سوداء.

وشهد الحفل حضور عدد من مشاهير هوليوود ورجال الأعمال، بينهم وجيف بيزوس، إلى جانب أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

كما شارك في المناسبة ابنا ماغواير وماير، سويتهارت البالغة 19 عاماً وأوتيس البالغ 17 عاماً، إضافة إلى طفلة ماير من زوجها الجديد، التي وُلدت خلال عام 2026.

وكان ماغواير وماير قد تزوجا عام 2007، قبل أن يعلنا انفصالهما في 2016، إلا أنهما حافظا على علاقة ودية وتعاونا في رعاية طفليهما حتى اكتمال إجراءات الطلاق رسمياً.