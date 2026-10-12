نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو

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ما بعرف إذا العتب على المصور واللي نشر اللقطة او على #نجوى_كرم و #دانييلا_رحمة بهيك موقف في عزاء والدة المخرج باسم كريستو خصوصا انه هيك لقطة بعزاء من شأنها تعرضهم لانتقادات وتثير الجدل‼️
يعني للوهلة الأولى قد تعتقد انهم متواجدين بصبحية نسوان عم مش بعزاء😏
المهم إلياس وابو الياس بخير ومجنينها لدانييلا😅
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) October 12, 2026
ما بعرف إذا العتب على المصور واللي نشر اللقطة او على #نجوى_كرم و #دانييلا_رحمة بهيك موقف في عزاء والدة المخرج باسم كريستو خصوصا انه هيك لقطة بعزاء من شأنها تعرضهم لانتقادات وتثير الجدل‼️
يعني للوهلة الأولى قد تعتقد انهم متواجدين بصبحية نسوان عم مش بعزاء😏
المهم إلياس وابو الياس بخير ومجنينها لدانييلا😅