نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو

أثارت لقطة متداولة للفنانة والممثلة خلال مشاركتهما في عزاء والدة المخرج موجة من الانتقادات، بعدما ظهرتا تتبادلان الضحكات في أجواء بدت بعيدة عن طبيعة المناسبة.



واستغرب منتقدون المشهد الذي ظهرت فيه الفنانتان، معتبرين أن مجالس العزاء تستوجب مراعاة مشاعر ذوي الفقيدة والالتزام بما تفرضه المناسبة من احترام ووقار.



وأعاد المشهد إثارة الجدل حول تصرّفات بعض المشاهير في المناسبات الاجتماعية الحزينة، ومدى حرصهم على مراعاة طبيعتها، بعيداً عن الأجواء التي قد تضعهم في دائرة الانتقادات.

ما بعرف إذا العتب على المصور واللي نشر اللقطة او على #نجوى_كرم و #دانييلا_رحمة بهيك موقف في عزاء والدة المخرج باسم خصوصا انه هيك لقطة بعزاء من شأنها تعرضهم لانتقادات وتثير الجدل‼️ يعني للوهلة الأولى قد تعتقد انهم متواجدين بصبحية نسوان عم مش بعزاء😏 المهم إلياس وابو الياس بخير ومجنينها لدانييلا😅 — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) October 12, 2026 Advertisement