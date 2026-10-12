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فنون ومشاهير

نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو

Lebanon 24
12-10-2026 | 14:59
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نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو
نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو photos 0
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أثارت لقطة متداولة للفنانة نجوى كرم والممثلة دانييلا رحمة خلال مشاركتهما في عزاء والدة المخرج باسم كريستو موجة من الانتقادات، بعدما ظهرتا تتبادلان الضحكات في أجواء بدت بعيدة عن طبيعة المناسبة.

واستغرب منتقدون المشهد الذي ظهرت فيه الفنانتان، معتبرين أن مجالس العزاء تستوجب مراعاة مشاعر ذوي الفقيدة والالتزام بما تفرضه المناسبة من احترام ووقار. 

وأعاد المشهد إثارة الجدل حول تصرّفات بعض المشاهير في المناسبات الاجتماعية الحزينة، ومدى حرصهم على مراعاة طبيعتها، بعيداً عن الأجواء التي قد تضعهم في دائرة الانتقادات.
 
 
 
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