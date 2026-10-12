بسبب المياه.. فنان تعرّض للتهديد بـالدفن!

كشف الفنان المصري عابد عناني عن أزمة داخل "مجمع سكني" يقيم فيه، قال إنها بدأت بتكرار انقطاع المياه عن وحدته، وتطورت إلى اعتداء لفظي وتهديد من مسؤولين وعاملين في المكان.

وأوضح عناني أنه اكتشف قيام أحد العمال بفك المحبس الخاص بوحدته واستخدامه أكثر من مرة، مشيراً إلى أن العامل أبلغه بأنه ينفذ تعليمات إدارة "الكمبوند".

وأضاف أنه استدعى أفراد الأمن، قبل أن يحضر مدير “الكمبوند” ويوجه إليه تهديداً، بحسب روايته، قائلاً: "اقعد ساكت بدل ما أدفنك مكانك".

وأكد عناني أن كاميرات المراقبة وثقت الواقعة، وأنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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