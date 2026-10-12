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فنون ومشاهير

بسبب المياه.. فنان تعرّض للتهديد بـ"الدفن"!

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:39
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بسبب المياه.. فنان تعرّض للتهديد بـالدفن!
بسبب المياه.. فنان تعرّض للتهديد بـالدفن! photos 0
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كشف الفنان المصري عابد عناني عن أزمة داخل "مجمع سكني" يقيم فيه، قال إنها بدأت بتكرار انقطاع المياه عن وحدته، وتطورت إلى اعتداء لفظي وتهديد من مسؤولين وعاملين في المكان.

وأوضح عناني أنه اكتشف قيام أحد العمال بفك المحبس الرئيسي الخاص بوحدته واستخدامه أكثر من مرة، مشيراً إلى أن العامل أبلغه بأنه ينفذ تعليمات إدارة "الكمبوند".

وأضاف أنه استدعى أفراد الأمن، قبل أن يحضر مدير “الكمبوند” ويوجه إليه تهديداً، بحسب روايته، قائلاً: "اقعد ساكت بدل ما أدفنك مكانك".

وأكد عناني أن كاميرات المراقبة وثقت الواقعة، وأنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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