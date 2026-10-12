تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب "سيجارة".. هذا ما يواجهه فنان مصري

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب سيجارة.. هذا ما يواجهه فنان مصري
بسبب سيجارة.. هذا ما يواجهه فنان مصري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توعد نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل بشطب المطرب الشعبي عصام صاصا نهائياً من النقابة، إذا ثبتت مخالفته لوائحها، بعد تداول صورة ظهر فيها ممسكاً بسيجارة يُشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش.

وقال كامل في تصريحات تلفزيونية إن النقابة ستتخذ قرار الشطب إذا ثبتت الواقعة، مؤكداً رفضه استمرار أي عضو في مسار لا يليق بالانتساب إليها.

وأضاف: "لن أسمح لنفسي أن أزامل ناس تحمل الكارنيه ثم تسير في هذا الطريق وبهذا الشكل"، مشيراً إلى أنه قدّم الدعم والفرص لمطربي المهرجانات، قائلاً: "عملت اللي عليّ وزيادة تجاه هؤلاء".

ووجه كامل رسالة مباشرة إلى صاصا قائلاً: "أنا فتحت لك باب رزق، إما أن تحترمه أو أشيلك منه"، مشدداً على أن عضوية النقابة وما تمنحه من فرص للعمل ترتبط بالتزامات وضوابط يجب احترامها.

وجاء موقف نقيب الموسيقيين بعد انتشار صورة مأخوذة من بث مباشر لصاصا عبر “تيك توك”، وسط جدل بشأن طبيعة السيجارة التي كان يحملها، من دون أن يثبت حتى الآن احتواؤها على مادة مخدرة.

Advertisement
"سيجارة" تهدد مطربا مصريا بالشطب النهائي

مواضيع ذات صلة
مباحثات فلسطينية مصرية ...هذا ما جاء فيها
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب البنزين.. هذا ما قررته "مؤسسات"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
احتراق سيارة فنانة مصرية.. وهكذا علّقت (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة رومانسية إلى زوجته.. فنان مصري يحتفل بذكرى زواجه الـ14
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى كامل

عصام صاصا

التزام

araya

كارني

الكار

مصري

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-10-12
Lebanon24
16:43 | 2026-10-12
Lebanon24
16:13 | 2026-10-12
Lebanon24
15:39 | 2026-10-12
Lebanon24
14:59 | 2026-10-12
Lebanon24
14:22 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24