بسبب "سيجارة".. هذا ما يواجهه فنان مصري

توعد نقيب المهن الموسيقية في مصر بشطب المطرب الشعبي نهائياً من النقابة، إذا ثبتت مخالفته لوائحها، بعد تداول صورة ظهر فيها ممسكاً بسيجارة يُشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش.

وقال كامل في تصريحات تلفزيونية إن النقابة ستتخذ قرار الشطب إذا ثبتت الواقعة، مؤكداً رفضه استمرار أي عضو في مسار لا يليق بالانتساب إليها.

وأضاف: "لن أسمح لنفسي أن أزامل ناس تحمل الكارنيه ثم تسير في هذا الطريق وبهذا الشكل"، مشيراً إلى أنه قدّم الدعم والفرص لمطربي المهرجانات، قائلاً: "عملت اللي عليّ وزيادة تجاه هؤلاء".

ووجه كامل رسالة مباشرة إلى صاصا قائلاً: "أنا فتحت لك باب رزق، إما أن تحترمه أو أشيلك منه"، مشدداً على أن عضوية النقابة وما تمنحه من فرص للعمل ترتبط بالتزامات وضوابط يجب احترامها.

وجاء موقف نقيب الموسيقيين بعد انتشار صورة مأخوذة من بث مباشر لصاصا عبر “تيك توك”، وسط جدل بشأن طبيعة السيجارة التي كان يحملها، من دون أن يثبت حتى الآن احتواؤها على مادة مخدرة.