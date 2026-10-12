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فنون ومشاهير

عضّت مضيف الطيران وحاولت فتح باب الطائرة.. هذا ما فعلته ممثلة خلال رحلة سفر!

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:13
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عضّت مضيف الطيران وحاولت فتح باب الطائرة.. هذا ما فعلته ممثلة خلال رحلة سفر!
عضّت مضيف الطيران وحاولت فتح باب الطائرة.. هذا ما فعلته ممثلة خلال رحلة سفر! photos 0
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أوقفت السلطات الأميركية الممثلة سلمى بلير، البالغة 54 عاماً، بعد حادثة على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى نيويورك، إثر اتهامها بالاعتداء على اثنين من أفراد طاقم الطائرة ومحاولة فتح بابها أثناء التحليق.

ويقول تقرير نشره موقع "TMZ" إن بلير حاولت فتح باب الطائرة خلال الرحلة يوم الأحد 11 تشرين الأول، قبل أن تدخل في مواجهة مع أفراد الطاقم، حيث يُشتبه في أنها لكمت مضيفة وعضّت أحد أفراد الطاقم الآخرين.

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سلمى بلير جيتي 1

وأفادت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي بأن اثنين من المضيفين أبلغا عن إصابتهما، ونُقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد هبوط الطائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي، تدخلت السلطات وأوقفت بلير، ثم نُقلت إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي.

وقال ممثل بلير إن الممثلة تعرضت لحالة طبية طارئة أدت إلى التصرفات المزعومة، مضيفاً أنها تلقت الرعاية الطبية فور هبوط الطائرة وأن حالتها مستقرة.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في الحادثة، فيما لم يوضح التقرير الأولي ما إذا كانت بلير ستواجه اتهامات جنائية. وكانت الممثلة قد شهدت حادثة أخرى على متن طائرة عام 2016، قالت لاحقاً إنها نتجت عن مزج الكحول بالأدوية، ما أدى إلى فقدانها الوعي وتصرفها بطريقة ندمت عليها.

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مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

لوس أنجلوس

يوم الأحد

الفيدرالي

إيرلاينز

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