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فنون ومشاهير

بسبب مستحقات.. عاملة منزلية سابقة تطلب توقيف فنان

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:00
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طلبت ماريا أفيلا، العاملة المنزلية السابقة لدى المغني الأميركي كريس براون، من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحقه، متهمةً إياه بعرقلة الإجراءات التي تهدف إلى تحصيل تعويضات حُكم لها بها على خلفية هجوم كلب في منزله عام 2020.
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ويقول تقرير نشره موقع "TMZ" إن أفيلا حصلت على حكم بتعويضات بلغت في البداية نحو 13 مليون دولار، قبل أن يخفض القاضي المبلغ إلى نحو 9 ملايين دولار، وهو ما وافقت عليه لاحقاً.

وبحسب مستندات قضائية حصل عليها الموقع، طلبت أفيلا إصدار مذكرة التوقيف بعدما قالت إن براون لم يحدد مواعيد متاحة للمثول أمام المحكمة وتقديم سجلاته المصرفية، بما يسمح بفحص وضعه المالي وتحديد مصادر الأموال التي يمكن استخدامها لتسديد التعويضات.

كما اعتبرت أن المعلومات المالية التي قدمها المغني غير مكتملة، وأثارت تساؤلات بشأن دقة الإفصاح عن مصادر دخله، ولا سيما الأموال المرتبطة بجولته الفنية الحالية.

وتعود القضية إلى كانون الأول 2020، حين قالت أفيلا إن كلباً في منزل براون بمدينة لوس أنجلوس هاجمها أثناء إخراج القمامة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. وأُدين المغني بالمسؤولية عن الهجوم في دعوى مدنية، فيما لم يذكر التقرير أن المحكمة أصدرت مذكرة التوقيف التي طلبتها أفيلا.
chris brown getty
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كريس براون

لوس أنجلوس

chris b

ليه لا

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