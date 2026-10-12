بسبب مستحقات.. عاملة منزلية سابقة تطلب توقيف فنان

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ويقول تقرير نشره موقع "TMZ" إن أفيلا حصلت على حكم بتعويضات بلغت في البداية نحو 13 مليون دولار، قبل أن يخفض القاضي المبلغ إلى نحو 9 ملايين دولار، وهو ما وافقت عليه لاحقاً.وبحسب مستندات قضائية حصل عليها الموقع، طلبت أفيلا إصدار مذكرة التوقيف بعدما قالت إن لم يحدد مواعيد متاحة للمثول أمام المحكمة وتقديم سجلاته المصرفية، بما يسمح بفحص وضعه المالي وتحديد مصادر الأموال التي يمكن استخدامها لتسديد التعويضات.كما اعتبرت أن المعلومات المالية التي قدمها المغني غير مكتملة، وأثارت تساؤلات بشأن دقة الإفصاح عن مصادر دخله، ولا سيما الأموال المرتبطة بجولته الفنية الحالية.وتعود القضية إلى كانون الأول 2020، حين قالت أفيلا إن كلباً في منزل براون بمدينة هاجمها أثناء إخراج القمامة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. وأُدين المغني بالمسؤولية عن الهجوم في دعوى مدنية، فيما لم يذكر التقرير أن المحكمة أصدرت مذكرة التوقيف التي طلبتها أفيلا.