من داخل سجنه.. نقل فنان إلى المستشفى

نُقل مغني الراب الأميركي شون "ديدي" كومز من سجنه في ولاية نيوجيرسي إلى جهة طبية لتلقي العلاج، بعدما تعرّض لإصابة في الرأس، قبل أن يعود إلى السجن في وقت مبكر من صباح السبت.

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وبحسب موقع "TMZ" فإن سيارة إسعاف غادرت سجن نحو الساعة الواحدة فجراً في 10 تشرين الأول، لنقل كومز إلى العلاج. ولم يتمكن الموقع من تأكيد المستشفى الذي نُقل إليه، فيما بقيت ملابسات الإصابة غير واضحة.

وبحسب مصادر في السجن نقل عنها الموقع، عاد ديدي إلى المنشأة قبل ، وكان واعياً وقادراً على التحدث، ما يشير إلى أن الإصابة لم تكن مهددة للحياة.

ولم يُكشف حتى الآن عن كيفية إصابة المغني البالغ 56 عاماً، فيما قال ممثله إنه على علم بالتقارير المتداولة ويعمل على التأكد من ظروف الحادث، مؤكداً أن صحة كومز وسلامته تمثلان الأولوية.

ويأتي الحادث وسط تدقيق متزايد في ظروف احتجاز ديدي، بعدما أُفيد بأنه نُقل إلى وحدة سكنية خاصة داخل السجن عقب تقارير عن حصوله على امتيازات غير معتادة، بينها جلسات تدليك واستخدام هاتف محمول. كما أفادت تقارير سابقة بأنه دخل في مع سجين آخر في .

ويواصل كومز تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين، بعد إدانته عام 2025 بتهمتين تتعلقان بنقل أشخاص بغرض ممارسة الدعارة، فيما بُرّئ من تهم الاتجار بالجنس والابتزاز. ومن المقرر أن يُفرج عنه، وفق الموعد المحدّث، في 2 آذار 2028.