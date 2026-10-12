طلب مقابلته فزاره في منزله.. ياسر جلال يحقق أمنية الطفل زياد

حقق الفنان أمنية الطفل زياد، بائع البلاستيك في ، بعدما طلب الأخير مقابلته.

وزار جلال الطفل في منزله، وجلس معه وتناول برفقته الفطير المشلتت والعسل، في لقاء أدخل الفرحة إلى قلب زياد.

وعلى الصعيد الفني، كشف ياسر جلال عن استعداده لتقديم فيلم سينمائي جديد يجمعه بشقيقه الفنان ، من دون الإعلان عن تفاصيل العمل أو موعد تصويره.

كما يستعد للمشاركة في موسم المقبل من خلال مسلسل “القناع”، الذي تدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، مشيراً إلى أن فريق العمل يواصل حالياً التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين.