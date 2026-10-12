طلب مقابلته فزاره في منزله.. ياسر جلال يحقق أمنية الطفل زياد

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حقق الفنان ياسر جلال أمنية الطفل زياد، بائع البلاستيك في منطقة دار السلام، بعدما طلب الأخير مقابلته.
وزار جلال الطفل في منزله، وجلس معه وتناول برفقته الفطير المشلتت والعسل، في لقاء أدخل الفرحة إلى قلب زياد.
وعلى الصعيد الفني، كشف ياسر جلال عن استعداده لتقديم فيلم سينمائي جديد يجمعه بشقيقه الفنان رامز جلال، من دون الإعلان عن تفاصيل العمل أو موعد تصويره.
كما يستعد للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “القناع”، الذي تدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، مشيراً إلى أن فريق العمل يواصل حالياً التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين.