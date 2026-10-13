صورة مفبركة لعادل إمام تثير الغضب

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أعرب الإعلامي المصري عن استيائه من تداول صورة مفبركة للفنان ، والترويج لها على أنها توثّق أحدث ظهور له، قبل أن تضطر أسرته إلى توضيح أنها مصنوعة بتقنيات .وقال سعد في مقطع نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "والله أنا زعلان إن في ناس نشروا الصورة دي وقالوا إن ده هو حالياً، واضطرت أسرته تقول إنها AI. مش عاوز أقول عيب، بس أنتم ما تعرفوش يعني إيه عادل إمام".واعتبر أن تاريخ "الزعيم" ومكانته في السينما يفرضان احترامه وعدم تداول صور مزيفة له، مستعيداً جانباً من مسيرته التي بدأت بأدوار صغيرة قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم .وأشار إلى أن عادل إمام عمل في بداياته "كومبارساً"، وكان يحمل حقيبة الفنان ، وهي واقعة سبق أن رواها بنفسه، مؤكداً أن هذه المرحلة تعكس حجم الجهد الذي بذله للوصول إلى النجومية.وأضاف سعد أن عادل إمام واصل تطوير أدائه على مدى سنوات، حتى أصبح من أبرز المنافسين على إيرادات شباك التذاكر، إلى جانب الفنانة التي تصدرت بدورها الإيرادات خلال مراحل من تاريخ السينما المصرية.