تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

صورة مفبركة لعادل إمام تثير الغضب

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صورة مفبركة لعادل إمام تثير الغضب
صورة مفبركة لعادل إمام تثير الغضب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب الإعلامي المصري محمود سعد عن استيائه من تداول صورة مفبركة للفنان عادل إمام، والترويج لها على أنها توثّق أحدث ظهور له، قبل أن تضطر أسرته إلى توضيح أنها مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وقال سعد في مقطع نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "والله أنا زعلان إن في ناس نشروا الصورة دي وقالوا إن ده هو حالياً، واضطرت أسرته تقول إنها AI. مش عاوز أقول عيب، بس أنتم ما تعرفوش يعني إيه عادل إمام".
كيف كان رد فعل &laquo;عادل إمام&raquo; على صوره المفبركة؟ محمود سعد يكشف المفاجأة - صورة 1


واعتبر أن تاريخ "الزعيم" ومكانته في السينما المصرية يفرضان احترامه وعدم تداول صور مزيفة له، مستعيداً جانباً من مسيرته التي بدأت بأدوار صغيرة قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الفن العربي.

وأشار إلى أن عادل إمام عمل في بداياته "كومبارساً"، وكان يحمل حقيبة الفنان فؤاد المهندس، وهي واقعة سبق أن رواها بنفسه، مؤكداً أن هذه المرحلة تعكس حجم الجهد الذي بذله للوصول إلى النجومية.

وأضاف سعد أن عادل إمام واصل تطوير أدائه على مدى سنوات، حتى أصبح من أبرز المنافسين على إيرادات شباك التذاكر، إلى جانب الفنانة نادية الجندي التي تصدرت بدورها الإيرادات خلال مراحل من تاريخ السينما المصرية.
مواضيع ذات صلة
ظهر من داخل سيارة.. صورة لعادل إمام تنتشر وتُثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين يثير الغضب في عكار
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار الوزيرة أثار الغضب
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تقلب تأخرها بهدفين إلى تعادل مثير أمام بوروندي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

نادية الجندي

فؤاد المهندس

الفن العربي

محمود سعد

عادل إمام

الله أنا

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-13
Lebanon24
01:58 | 2026-10-13
Lebanon24
23:30 | 2026-10-12
Lebanon24
23:00 | 2026-10-12
Lebanon24
16:48 | 2026-10-12
Lebanon24
16:43 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24