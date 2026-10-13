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فنون ومشاهير

برايان كرانستون ينعى ابنه في "Breaking Bad": "سأفتقدك يا بني"

Lebanon 24
13-10-2026 | 09:23
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برايان كرانستون ينعى ابنه في Breaking Bad: سأفتقدك يا بني
برايان كرانستون ينعى ابنه في Breaking Bad: سأفتقدك يا بني photos 0
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نعى الممثل الأميركي برايان كرانستون زميله آر جي ميت، الذي جسّد دور ابنه في مسلسل "Breaking Bad"، معبّراً عن حزنه الشديد لوفاته عن عمر 34 عاماً.

وبحسب موقع "TMZ"، كتب كرانستون عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعيش حالة من الحزن العميق، مستذكراً لقاءه بميت للمرة الأولى عندما كان يبلغ 14 عاماً، ومشيراً إلى أنه شاهده يكبر ويتطور من مراهق على موقع التصوير إلى ممثل موهوب وناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وقال كرانستون إن ميت كان لا يزال طفلاً حين بدأ العمل في المسلسل، رغم مشاركته في عمل تلفزيوني ناجح، مضيفاً أنهما تبادلا الرسائل قبل أسابيع قليلة لمحاولة ترتيب لقاء على الغداء، لكنهما لم يتمكنا من ذلك.

وكتب في رثائه: "أعرف أنني أحببته... سأفتقدك يا بني".

واشتهر ميت بتجسيد شخصية والتر وايت جونيور، ابن شخصية والتر وايت التي أداها كرانستون، في المسلسل الشهير. وكان ميت مصاباً بالشلل الدماغي، واستفاد من تجربته الشخصية للدفاع عن زيادة فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الفنية وتعزيز حضورهم في هوليوود.

وأشار الموقع إلى أن كرانستون دعا أيضاً الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية أو تراودهم أفكار انتحارية إلى طلب المساعدة.

ولا تزال السلطات تحقق في ظروف وفاة ميت، الذي أُعلن عن وفاته في ولاية تكساس يوم الاثنين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابساتها.

وفاة الممثل الأمريكي آر جاي ميتي نجم "Breaking Bad" عن 34 عاما

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