في أحدث إطلالة له.. جورج وسوف مع نجمة لبنانية: "بموت فيك" (صورة)

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لفتت الفنانة الأنظار بصورة جديدة جمعتها بالفنان ، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".وأرفقت سابا الصورة برسالة عبّرت فيها عن محبتها لـ" "، قائلة: "الله يطوّل بعمرك يا ، يا سلطان وملك الطرب.. بموت فيك".وكان قد طرح أخيراً أغنية “طمني عالحبايب” على طريقة الفيديو كليب، مسجلاً عودته إلى الأغنيات الجديدة بعد غياب استمر عامين.وظهر في الكليب خلال رحلة طويلة بالقطار ضمن أجواء مستوحاة من زمن قديم. والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان ، وتوزيع رامي الشرنوبي، ومكس وماستر بربر.وسبق أن طرح وسوف أغنية "رقصة إسباني" في صيف عام 2024، وهي من كلمات ، وألحان ، وتوزيع .