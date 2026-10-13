في أحدث إطلالة له.. جورج وسوف مع نجمة لبنانية: "بموت فيك" (صورة)

لفتت الفنانة نيكول سابا
الأنظار بصورة جديدة جمعتها بالفنان جورج وسوف
، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
وأرفقت سابا الصورة برسالة عبّرت فيها عن محبتها لـ"سلطان الطرب
"، قائلة: "الله يطوّل بعمرك يا أبو وديع
، يا سلطان وملك الطرب.. بموت فيك".
وكان وسوف
قد طرح أخيراً أغنية “طمني عالحبايب” على طريقة الفيديو كليب، مسجلاً عودته إلى الأغنيات الجديدة بعد غياب استمر عامين.
وظهر في الكليب خلال رحلة طويلة بالقطار ضمن أجواء مستوحاة من زمن قديم. والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي
، وتوزيع رامي الشرنوبي، ومكس وماستر إيلي
بربر.
وسبق أن طرح وسوف أغنية "رقصة إسباني" في صيف عام 2024، وهي من كلمات ملاك عادل
، وألحان محمد يحيى
، وتوزيع باسم رزق
.