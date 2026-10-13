تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب صور مسيئة.. فنان عراقي قدير يعاتب جمهوره ويردّ على شائعات وفاته (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب صور مسيئة.. فنان عراقي قدير يعاتب جمهوره ويردّ على شائعات وفاته (فيديو)
بسبب صور مسيئة.. فنان عراقي قدير يعاتب جمهوره ويردّ على شائعات وفاته (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وجّه الفنان العراقي حسين نعمة رسالة عتاب إلى جمهوره، على خلفية تداول صور معدّلة وغير لائقة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتشار شائعات عن تدهور حالته الصحية ووفاته.

Advertisement

وظهر الفنان، المعروف بلقب "طائر الجنوب"، في مقطع فيديو صوّره الإعلامي العراقي صباح علال خلال زيارته إلى منزله، واضعاً بذلك حدّاً للشائعات المتداولة بشأن وفاته، ومؤكداً أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم معاناته الصحية.

وفي تسجيل خاص نشرته إذاعة "الرابعة" العراقية، عبّر نعمة عن استيائه من تداول صور مسيئة له، إضافة إلى صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي توحي بزيارة فنانين إليه، مؤكداً أنها لا تعكس وقائع حقيقية.

وقال الفنان: "صارلي 55 سنة أغنيلكم، تنشرولي صور تعبانة ليش؟ أنا متأكد الشعب العراقي الجميل يحبني، كثير منهم دعولي في مرضي وزاروني".

وأوضح نعمة، الذي تجاوز الثمانين من عمره، أن التغيّر الذي طرأ على صوته يعود إلى العلاج الكيميائي الذي يخضع له، مشدداً على أن المرض قد يصيب الإنسان في أي وقت، وأن عليه الإيمان بأن ما يمرّ به هو قدر من الله.

وقد لاقى ظهوره تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل دعم من محبيه الذين تمنوا له الشفاء واستعادة عافيته.

مواضيع ذات صلة
إبن ممثل عربيّ قدير... هذه حقيقة وفاته
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعة وفاة الفنان فضل شاكر تنتشر.. ما حقيقتها؟
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة عربية تُفاجئ الجميع بشراء ملابس مُستعملة وترد على منتقديها: لست غبية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل فنان قدير إلى العناية المُركزة بعد تعرضه لأزمة طارئة.. وزوجته تكشف حالته (صور)
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

الذكاء الاصطناعي

حسين نعمة

العراقية

العراقي

العراق

التزام

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-10-13
Lebanon24
10:58 | 2026-10-13
Lebanon24
09:23 | 2026-10-13
Lebanon24
07:40 | 2026-10-13
Lebanon24
04:36 | 2026-10-13
Lebanon24
01:58 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24