بسبب صور مسيئة.. فنان عراقي قدير يعاتب جمهوره ويردّ على شائعات وفاته (فيديو)

وجّه الفنان رسالة عتاب إلى جمهوره، على خلفية تداول صور معدّلة وغير لائقة له عبر ، بالتزامن مع انتشار شائعات عن تدهور حالته الصحية ووفاته.

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وظهر الفنان، المعروف بلقب "طائر الجنوب"، في مقطع فيديو صوّره الإعلامي العراقي صباح علال خلال زيارته إلى منزله، واضعاً بذلك حدّاً للشائعات المتداولة بشأن وفاته، ومؤكداً أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم معاناته الصحية.

وفي تسجيل خاص نشرته إذاعة "الرابعة" ، عبّر نعمة عن استيائه من تداول صور مسيئة له، إضافة إلى صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي توحي بزيارة فنانين إليه، مؤكداً أنها لا تعكس وقائع حقيقية.

وقال الفنان: "صارلي 55 سنة أغنيلكم، تنشرولي صور تعبانة ليش؟ أنا متأكد الشعب العراقي الجميل يحبني، كثير منهم دعولي في مرضي وزاروني".

وأوضح نعمة، الذي تجاوز الثمانين من عمره، أن التغيّر الذي طرأ على صوته يعود إلى العلاج الكيميائي الذي يخضع له، مشدداً على أن المرض قد يصيب الإنسان في أي وقت، وأن عليه الإيمان بأن ما يمرّ به هو قدر من الله.

وقد لاقى ظهوره تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل دعم من محبيه الذين تمنوا له الشفاء واستعادة عافيته.



