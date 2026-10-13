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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف ما يحصل خلف الكواليس

Lebanon 24
13-10-2026 | 23:00
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ممثلة شهيرة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف ما يحصل خلف الكواليس
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نفت الممثلة الكويتية الشهيرة عبير الجندي الشائعات المتداولة حول اعتزالها، مؤكدةً أنها لا تزال مستمرة في مسيرتها الفنية، من خلال مشاركاتها في الأعمال التلفزيونية والمسرحية والإذاعية.

وأوضحت الجندي، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ما يُتداول عن اعتزالها لا أساس له من الصحة، مستغربةً نقل هذه المعلومات إلى المخرجين وشركات الإنتاج.

وقالت: "لا أعلم لماذا يروّج البعض لاعتزالي، ويوصلون كلاماً للمخرجين أو شركات الإنتاج بأنني معتزلة. أنا موجودة وأحب الدراما والمسرح وكل الفنون التي صنعت اسم عبير الجندي في الكويت والخليج".

وأشارت إلى أن بعض مديري الإنتاج يساهمون في تداول هذه الشائعات، من دون أن تعرف الأسباب وراء ذلك.

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