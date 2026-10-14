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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة فنان بحادث سير عن عمر 46 عاما

Lebanon 24
14-10-2026 | 03:44
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عن عمر 46 عاما، توفي الملحن والمنتج الموسيقي الأميركي لوكيان بيان، المعروف بمشاركته في برنامج RuPaul’s Drag Race جراء حادث مروري.
 
 
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وارتبط اسم بيان ببرنامج RuPaul’s Drag Race ، إذ شارك في تلحين وإنتاج مجموعة من الأغاني والاستعراضات التي قُدمت خلال مواسمه المختلفة، كما ظهر حكمًا ضيفًا وقدم إرشادات موسيقية للمتسابقات.

وشملت أعماله في البرنامج أغاني Cover Girl وSissy That Walk وChampion، إلى جانب مشاركته في إعداد موسيقى عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية، من بينها The Baddest Bitches in Herstory وShade: The Rusical.

كما ترشح بيان لجائزة "غرامي" عن مساهمته في الموسيقى التصويرية لفيلم Hairspray، وعمل كذلك مع عدد من الفنانين، من بينهم المغنية "سيا".

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