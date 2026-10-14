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فنون ومشاهير

"مفترس جنسي لا يرحم ومخادع"... بدء مُحاكمة الممثل راسل براند في لندن

Lebanon 24
14-10-2026 | 22:01
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مفترس جنسي لا يرحم ومخادع... بدء مُحاكمة الممثل راسل براند في لندن
مفترس جنسي لا يرحم ومخادع... بدء مُحاكمة الممثل راسل براند في لندن photos 0
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بدأت محاكمة الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند البالغ 51 عامًا، في لندن، على خلفية اتهامات بجرائم واعتداءات جنسية بحق 6 نساء.
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ويواجه براند سبع تهم، تشمل 3 تهم بالاغتصاب، و3 بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بالاعتداء المنافي للحياء، فيما ينفي كافة الاتهامات الموجهة إليه.

واستمعت هيئة المحلفين، التي تضم ثمانية رجال وأربع نساء، إلى مرافعة الادعاء العام في أول أيام المحاكمة أمام محكمة ساوثوارك كراون في العاصمة البريطانية، وسط توقعات بأن تستمر الإجراءات من ستة إلى ثمانية أسابيع.

ووصف الادعاء براند أمام المحكمة بأنه "مفترس جنسي لا يرحم ومخادع"، متهمًا إياه باستغلال شهرته ونفوذه لاستهداف النساء.

وقالت المدعية العامة ريل كارمي جونسون إن المتّهم كان يستخدم أسلوبًا يتّسم باللطف والسحر المصطنع لاستمالة شابات قبل الاعتداء عليهن، ثم يتصرف لاحقًا وكأن شيئًا لم يحدث. (العين الاخبارية)
 
 
 
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