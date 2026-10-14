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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تغادر مهرجان قبل انطلاق دورته التاسعة.. ما القصة؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 14:58
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فنانة شهيرة تغادر مهرجان قبل انطلاق دورته التاسعة.. ما القصة؟
فنانة شهيرة تغادر مهرجان قبل انطلاق دورته التاسعة.. ما القصة؟ photos 0
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أثارت الفنانة المصرية بشرى جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد مغادرتها مدينة الجونة بشكل مفاجئ، قبل ساعات من انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر افتتاحها مساء الخميس على ساحل البحر الأحمر.

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وأوضحت بشرى أن قرارها يأتي في إطار رغبتها في الحصول على قسط من الراحة والابتعاد عن أجواء المهرجان هذا العام، وهو ما أثار تساؤلات بشأن توقيت مغادرتها، خصوصاً أنها تُعد من أبرز المساهمين في تأسيس المهرجان ونجاحه، كما اعتادت المشاركة في فعالياته، بما فيها عضوية لجان التحكيم.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً من مغادرتها الجونة، كاشفةً عن توجهها إلى اعتماد أسلوب مختلف هذا العام، يقوم على منح نفسها مساحة من الهدوء والسكينة بعيداً عن صخب الفعاليات.

وكتبت بشرى: "في الوقت الذي يتوافد فيه الجميع إلى الجونة، أختار أنا مغادرتها، وهذا هو النهج الجديد الذي أتبعه. قررت هذا العام أخذ إجازة من المهرجان للبحث عن مساحة من الهدوء والسكينة".

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