بعد انتقاده لتقديمه برنامجًا دينيًا.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد!

ردّ الفنان المصري على الانتقادات التي طالته بعد تقديمه برنامجًا دينيًا بعنوان "توأم "، إذ اعترض بعض المتابعين على خوضه هذه التجربة، معتبرين أنه ممثل كوميدي ولا يمتلك المؤهلات العلمية اللازمة لتقديم محتوى ديني.

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وأكد ، في تصريحات إعلامية، أن الدين ليس حكرًا على أحد، وأن من حق الجميع الحديث في شؤونه، شرط عدم تجاوز اختصاص العلماء أو التدخل في الفتاوى والمسائل التي تتطلب دراسة متخصصة.

وأوضح أن تجربته في برنامج "توأم رمضان"، الذي قدّمه برفقة شقيقه الداعية الشيخ خلال شهر رمضان الماضي، تناولت موضوعات عامة تمسّ الحياة اليومية، مثل الكذب وذكريات الطفولة، إلى جانب التوفيق بين العبادة والبهجة.

وأعرب الفنان عن اعتزازه بهذه التجربة، مشيرًا إلى أنها تحمل له معاني جميلة، ومؤكدًا ترحيبه بتكرارها خلال شهر رمضان عام 2027.

وكان البرنامج قد حقق تفاعلًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة، مستفيدًا من أسلوبه الذي جمع بين الطابع الروحاني والبساطة والعفوية وخفة الظل، إذ تولّى عمرو عبد الجليل طرح أسئلة تلامس اهتمامات الناس اليومية، فيما قدّم شقيقه الشيخ أيمن الإجابات والتوضيحات .