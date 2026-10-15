"بيعرضوا عليّي مصاري كمان".. هذا ما كشفه كوميدي لبناني عن الفيديوهات التي يعلّق عليها!

خلال مقابلة أجراها الفنان الكوميدي المعروف على باسم "أبو " مع "أغاني أغاني"، سُئل عمّا إذا كان هناك أشخاص يرسلون إليه فيديوهاتهم للتعليق عليها، فأجاب: "إيه، بتصير، وبيعرضوا عليّي مصاري كمان كرمال هيدا الموضوع، بس ما بعملها".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يعلّق على الفيديوهات حتى لو كانت تستحق التعليق، قال: "إذا الفيديو بيستاهل علّق عليه، بيوصلني، وأساسًا هني ما بيعيّطولي. بيكون هو ضارب، والشير ملعلع عندن. وبالكومنت بتلاقي اسمي، وعالشير. الرقم الكبير على الشير يعني صار عندي، بعتينلي ياه لعلّق عليه".

كما سُئل عمّا إذا كان يتوقع أن يواجه منافسة أو أشخاصًا يحاولون عرقلة عمله بعدما أصبح اسمه معروفًا وانتشرت فيديوهاته، فأجاب: "عم تصير شوي، بلّشت. بس ما هيدا خيي، أنا stand-up comedy، في غيري وفي غيري. هيدا مجال مفتوح، وطريقتي غير طريقته، يعني ما فيها منافسة بالموضوع".





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