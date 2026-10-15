قضية النفقة تُجدّد الخلاف بين ملحن شهير وطليقته.. حكم بالحبس 3 أشهر

أصدرت محكمة الأسرة حكمًا بحبس الملحن المصري لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية امتناعه عن سداد نفقة نجله من طليقته الفنانة ، في تطور جديد للخلافات القانونية بين الطرفين.

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في المقابل، أعلن سعيد بيومي، محامي رنا ، أن سدد مؤخرًا كامل مستحقات النفقة المتجمدة الخاصة بنجله، مؤكدًا انتهاء قضية النفقة المتجمدة بين موكلته وطليقها.

وجاء الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4712 لسنة 2026 أمام محكمة أسرة الهرم، والمتعلقة بنفقات نجلهما، بعد انفصالهما في كانون الثاني 2025.

ويأتي هذا التطور في ظل خلافات حادة شهدتها العلاقة بين الطرفين، والتي انتهت بزواج استمر نحو خمسة أعوام، وأثمر عن إنجاب طفلهما الوحيد.

وبحسب ما أُشير إليه في تقارير صحافية، فإن الخلافات بين رنا سماحة وسامر أبو طالب بدأت في مراحل مبكرة من زواجهما، وشهدت فترة حملها أولى مراحل الانفصال، قبل أن تسهم تدخلات من أصدقاء مقربين، بينهم الفنان ، في تهدئة الأوضاع مؤقتًا، وصولًا إلى انفصالهما نهائيًا مطلع عام 2025.