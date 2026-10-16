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فنون ومشاهير

بعد زيجات فاشلة.. نسرين طافش تكشف سبب طلاقها من أحمد جوهر

Lebanon 24
16-10-2026 | 02:12
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بعد زيجات فاشلة.. نسرين طافش تكشف سبب طلاقها من أحمد جوهر
بعد زيجات فاشلة.. نسرين طافش تكشف سبب طلاقها من أحمد جوهر photos 0
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تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن كواليس طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وعن زيجاتها السابقة، ومواجهتها الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي.
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وقالت نسرين في برنامج تلفزيوني مؤخرا إنها ترى الزواج "أحلى شيء" في الحياة، مؤكدة أنها ليست نادمة على الإطلاق من أي زيجة سابقة لها، وأنها تعتزم الزواج مُجددًا في حال وجود شريك الحياة المناسب، على حد قولها.


وعن كواليس طلاقها من زوجها الأخير رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وعما إذا كانت الغيرة السبب في وقوع الطلاق بينهما، قالت نسرين إن أي رجل شرقي يشعر بالغيرة تجاه زوجته، مُعتبرة أن العمل في مجال الفن صعب للغاية، ولا يستطيع كل الرجال تفهم عمل المرأة في هذا المجال.

ونفت توصيف الغيرة بأنها كانت السبب الرئيس في طلاقها من جوهر، مؤكدة أن الطلاق أحيانًا ما يكون هو الحل للحفاظ على العلاقات الإنسانية والذكريات الطيبة.

وأشارت إلى أنها تعلمت من تجارب زيجاتها السابقة أن نجاح مشروع الزواج أو فشله لا يرتبط بدوام الزواج، مؤكدة أن الجمهور لا يعرف ما يدور خلف الأبواب المغلقة، لافتة إلى أن زيجات عدة تواجه التعاسة، بالخوف من نظرة المجتمع لهم في حال وقوع الطلاق، ما يجعلها تؤكد أنها اكتسبت خبرة كبيرة من زيجاتها السابقة.

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