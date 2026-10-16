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فنون ومشاهير

الفنان إيوان اختتم حفلات الصيف في كندا

Lebanon 24
16-10-2026 | 05:57
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الفنان إيوان اختتم حفلات الصيف في كندا
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التقى الفنان إيوان جمهوره في كندا من خلال حفلتيْن غنائيتيْن ضخمتيْن إحداها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فنون الشرق الأوسط في شرق أونتاريو، والثانية تحت عنوان "Vip Night"، بمشاركة حملت أبعاداً فنية وثقافية، وجمعت أبناء الجالية العربية حول الموسيقى، لِيختتم بها إيوان موسم صيف 2026.
 
 
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وجاءت مشاركة إيوان للمرة الأولى في كندا وأميركا الشمالية، لتشكّل فرصة لجمهوره لاستعادة ذكريات مجموعة من أغنياته التي رافقت مسيرته الفنية، في لقاء مباشر أعاد وصْل الفنان بمحبيه في بلاد الإغتراب، وسط أجواء احتفالية عكست حضور الأغنية العربية وقدرتها على جمع الجمهور على اختلاف أجياله لاسيّما أنّ مهرجان فنون الشرق الأوسط يُعد من أهم وأضخم المهرجانات التي تستقطب الفنانين العرب بحضور آلاف الأشخاص.
 
 
 
وخلال الحفلتيْن، قدّم إيوان ربرتواراً مليئاً بأغنياته القديمة والحديثة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، فضلاً عن أغنيات من أعمال كبار نجوم الغناء العربي، ومن أكثر اللحظات الوجدانية المؤثرة خلال حفله في "فنون الشرق الأوسط" كانت حينما حمل إيوان علم بلده الأم لبنان وهو يغنّي بإحساس مرهف أغنية سفيرتنا إلى النجوم فيروز "بحبّك يا لبنان".
 
 
وشهدت محطة إيوان الكندية اهتماماً خاصاً من محبيه الذين استقبلوه بحفاوة عارمة في المطار لحظة وصوله، وهذا ما وثّقته عدسات الكاميرا لتنتشر لاحقاً فيديوات من هذا الإستقبال المميز. كما التقى إيوان على هامش حفله بعدد كبير من معجبيه اللبنانيين والعرب.

بدوره، أعرب إيوان عن مدى سعادته بإحياء هذين الحفلين متمنياً خوض هذه التجربة مرة أخرى معلناً عن إستعداده للقيام بجولة غنائية في أميركا، وتوجه بالشكر إلى شركة Chameleon Stars بإدارة المهندس ومتعهد الحفلات المصري راجي طلعت.
 
وأثنى إيوان على الجهود التي يقوم بها طلعت لتعزيز حضور الفنانين العرب في أميركا الشمالية، وتقديم حفلات تجمع بين القيمة الفنية والتنظيم الاحترافي، وتتيح لأبناء الجاليات العربية فرصة اللقاء بنجومهم المفضلين.

وفي سياق يعكس أهمية المهرجان على المستويين الثقافي والمجتمعي، حظيت فعاليات مهرجان فنون الشرق الأوسط برسالة دعم من رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد، في خطوة تسلّط الضوء على دور المبادرات الثقافية في إبراز غنى التراث الشرق أوسطي، وتعزيز التنوع والتلاقي بين الثقافات داخل المجتمع الكندي.
 
 
وبين حفلات إيوان والتفاعل الجماهيري مع مشاركته، يبرز الحدث بوصفه مساحة لتأكيد حضور إيوان في لبنان، والعالم العربي وخارجه أيضاً.
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