بالفيديو.. ممثل شهير يُعلن وفاة والدته: "أنا اتيتمت"!

أعلن الممثل يسري وفاة والدته في الأميركية، معبّراً عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من رؤيتها أو حضور جنازتها ودفنها في مصر، في ظل وجودها خارج البلاد، واصفاً ما يمر به بأنه من أصعب اللحظات في حياته.

ونشر يسري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع " "، تحدث فيه بتأثر عن صدمته برحيل والدته، موجهاً رسالة إلى جمهوره دعاهم فيها إلى الاهتمام بأمهاتهم وتقدير وجودهن إلى جانبهم.

وقال في الفيديو: "أمي ماتت النهارده ومش عارف أدفنها لأنها برا مصر، ومش عارف أشوفها... أنا اتيتمت بجد النهارده، خدوا بالكم من أمهاتكم".

أضاف: "توفيت أمي في ومعاها أخويا، ومش هينفع تدّفن في مصر ولا هقدر أروح أحضر الجنازة، وليا صحابي واقفين مع أخويا، ادعولها ربنا يرحمها ويصبّرني".

ومن المقرر أن يتلقى عمرو يسري التعازي بوفاة والدته، اليوم الجمعة، في بمنطقة البحر الأعظم في محافظة .

