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فنون ومشاهير

بالفيديو.. ممثل شهير يُعلن وفاة والدته: "أنا اتيتمت"!

Lebanon 24
16-10-2026 | 14:02
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بالفيديو.. ممثل شهير يُعلن وفاة والدته: أنا اتيتمت!
بالفيديو.. ممثل شهير يُعلن وفاة والدته: أنا اتيتمت! photos 0
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أعلن الممثل المصري عمرو يسري وفاة والدته في الولايات المتحدة الأميركية، معبّراً عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من رؤيتها أو حضور جنازتها ودفنها في مصر، في ظل وجودها خارج البلاد، واصفاً ما يمر به بأنه من أصعب اللحظات في حياته.

ونشر يسري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تحدث فيه بتأثر عن صدمته برحيل والدته، موجهاً رسالة إلى جمهوره دعاهم فيها إلى الاهتمام بأمهاتهم وتقدير وجودهن إلى جانبهم.

وقال في الفيديو: "أمي ماتت النهارده ومش عارف أدفنها لأنها برا مصر، ومش عارف أشوفها... أنا اتيتمت بجد النهارده، خدوا بالكم من أمهاتكم".

أضاف: "توفيت أمي في نيويورك ومعاها أخويا، ومش هينفع تيجي تدّفن في مصر ولا هقدر أروح أحضر الجنازة، وليا صحابي واقفين مع أخويا، ادعولها ربنا يرحمها ويصبّرني".

ومن المقرر أن يتلقى عمرو يسري التعازي بوفاة والدته، اليوم الجمعة، في مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة.

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