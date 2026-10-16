زميلتها فاجأتها بردّ فعلها.. موقف محرج بين فنانتين على السجادة الحمراء (فيديو)

أثارت الفنانتان المصريتان ليلى ويسرا تفاعلًا واسعًا على ، بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق موقفًا عفويًا جمعهما خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عكس متانة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.





ووقعت الحادثة أثناء توجه يسرا وليلى علوي والفنانة كندة إلى قاعة الجلسة الحوارية المخصصة لتكريم الفنانة ، إذ تعثرت ليلى علوي بحاجز صغير لم تنتبه إلى وجوده، ما أفقدها توازنها للحظات، وأدى إلى انسكاب القهوة التي كانت تحملها على ملابسها وملابس يسرا.

وأظهر الفيديو المتداول حالة الارتباك التي انتابت ليلى علوي، التي صرخت من المفاجأة وألقت الكوب على الأرض، قبل أن تسارع إلى الاعتذار لصديقتها، معربة عن أسفها لما حدث.

في المقابل، تعاملت يسرا مع الموقف بروح مرحة وابتسامة، محاولةً التخفيف من إحراج صديقتها، وقالت لها بعفوية: "ولا يهمك، فداكي الدنيا".

ولاقى الموقف تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بعفوية يسرا واحتوائها لصديقتها، معتبرين أن رد فعلها يعكس عمق العلاقة الإنسانية والفنية التي تجمع النجمتين بعيدًا عن الأضواء.



