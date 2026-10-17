"الشامي" يؤجل ألبومه وينتقل إلى التمثيل!؟

Advertisement

يخوض الفنان السوري تجربة سينمائية جديدة عبر منصة "نتفليكس"، من خلال فيلم يتناول محطات من حياته الشخصية ومسيرته الفنية، مسلطًا الضوء على الصعوبات والتحديات التي واجهها في بداياته، قبل أن يحقق الشهرة والانتشار في العالم العربي.وفي سياق آخر، أعلن الشامي تأجيل طرح ألبومه الغنائي الأول، الذي كان من المقرر إصداره خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها وعدد من .وأوضح الشامي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أنه يشعر بالاعتذار تجاه جمهوره بسبب غيابه، مشيرًا إلى صعوبة الحديث عن الفن في وقت يعاني فيه كثيرون من ظروف إنسانية قاسية، ويسقط ضحايا وجرحى جراء الحرب.وقال إن الفن يمثل مهنته وسببًا أساسيًا لوجوده في الحياة، لكنه أشار إلى أنه لا يشعر بالقدرة على مواصلة العمل في ظل أجواء الحرب، مؤكدًا أن عددًا من مشاريعه الفنية لن يرى النور قريبًا، رغم الانتهاء من التحضير لبعضها واستمرار العمل على مشاريع أخرى.وأضاف أن ألبومه الأول يمثل محطة مهمة في حياته الفنية، إلا أن الظروف الحالية أثرت في قدرته على مواصلة العمل والاستعداد لإصداره بالشكل الذي يطمح إليه.وأكد الشامي أن الأحداث الإقليمية لطالما تركت أثرًا عميقًا فيه، معربًا عن استيائه من استمرار الحروب وما تخلّفه من دمار وخسائر بشرية، لا سيما في لبنان وفلسطين. كما شدد على ضرورة عدم الاعتياد على مشاهد الموت والدمار، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الجانب الإنساني، بل تمتد لتؤثر في حياة الأفراد ومساراتهم المهنية والشخصية.وفي ختام حديثه، دعا الشامي إلى تكثيف الجهود لمساعدة واللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدًا أنه يشعر بمعاناتهم بعدما عاش جزءًا كبيرًا من حياته في النزوح.