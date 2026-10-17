"بيعي الكنبة يا منى".. أحمد حلمي يثير الضحك بتعليقه

Advertisement

مازح الفنان المصري زوجته الفنانة ، بعدما كشفت عن طبيعة شخصيته الهادئة داخل المنزل، خلال مشاركتها في التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.وأوضحت منى زكي أن زوجها يختلف في حياته اليومية عن شخصيته الكوميدية أمام الكاميرات، مشيرة إلى أن نجوم غالباً ما يحتفظون بطاقتهم وخفة ظلهم للعمل، بينما يميلون إلى الهدوء .ورد عبر حسابه على "إنستغرام"، ناشراً مقطعاً من حديث زوجته، وكتب مازحاً: "السبب في الكنبة اللي انتي جايباها مريحة بزيادة وبتخلي الواحد هادي، بيعي الكنبة يا منى".وفي سياق آخر، تحدثت منى زكي خلال ندوتها في المهرجان عن الانتقادات التي طالت فيلمها " "، مؤكدة أنها تأثرت نفسياً بالهجوم، خصوصاً بعدما امتد إلى زملائها المشاركين في العمل.ورغم الجدل الذي رافق الفيلم، أعربت عن سعادتها بالتجربة، معتبرة أنها أتاحت لها فرصة خوض تحدٍ فني مختلف واختبار قدراتها التمثيلية.