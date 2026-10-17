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فنون ومشاهير

"بيعي الكنبة يا منى".. أحمد حلمي يثير الضحك بتعليقه

Lebanon 24
17-10-2026 | 07:49
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بيعي الكنبة يا منى.. أحمد حلمي يثير الضحك بتعليقه
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مازح الفنان المصري أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، بعدما كشفت عن طبيعة شخصيته الهادئة داخل المنزل، خلال مشاركتها في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.
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وأوضحت منى زكي أن زوجها يختلف في حياته اليومية عن شخصيته الكوميدية أمام الكاميرات، مشيرة إلى أن نجوم الكوميديا غالباً ما يحتفظون بطاقتهم وخفة ظلهم للعمل، بينما يميلون إلى الهدوء في المنزل.

ورد حلمي عبر حسابه على "إنستغرام"، ناشراً مقطعاً من حديث زوجته، وكتب مازحاً: "السبب في الكنبة اللي انتي جايباها مريحة بزيادة وبتخلي الواحد هادي، بيعي الكنبة يا منى".

وفي سياق آخر، تحدثت منى زكي خلال ندوتها في المهرجان عن الانتقادات التي طالت فيلمها "الست"، مؤكدة أنها تأثرت نفسياً بالهجوم، خصوصاً بعدما امتد إلى زملائها المشاركين في العمل.

ورغم الجدل الذي رافق الفيلم، أعربت عن سعادتها بالتجربة، معتبرة أنها أتاحت لها فرصة خوض تحدٍ فني مختلف واختبار قدراتها التمثيلية.
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