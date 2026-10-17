علاقة عاطفية جديدة؟.. صور داكوتا جونسون تثير الجدل

أثار الظهور المتكرر للممثلة الأميركية داكوتا جونسون
ومغني الراب ماشين غان كيلي
تكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية بينهما، بعدما شوهدا معاً في لوس أنجليس
يوم 14 تشرين الأول الجاري.
ووفق مقاطع مصوّرة نشرها موقع "DeuxMoi"، وصل الثنائي
إلى أحد المقاهي الليلية في هوليوود
، في أحدث ظهور مشترك لهما بعد أسابيع من تداول شائعات عن ارتباطهما.
ولم يكن هذا اللقاء الأول، إذ شوهدت جونسون
وكيلي معاً في نيويورك
يوم 12 أيلول الماضي، كما حضرت الممثلة عرضاً شارك فيه المغني خلال فعالية "Vogue World 2026" في ميلانو
، في 22 أيلول.
ورغم تكرار ظهورهما معاً، لم يصدر عن داكوتا
جونسون أو ماشين غان كيلي
أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، ما يُبقي الحديث عن ارتباطهما في إطار التكهنات.