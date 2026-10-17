علاقة عاطفية جديدة؟.. صور داكوتا جونسون تثير الجدل

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أثار الظهور المتكرر للممثلة الأميركية ومغني الراب تكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية بينهما، بعدما شوهدا معاً في يوم 14 تشرين الأول الجاري.ووفق مقاطع مصوّرة نشرها موقع "DeuxMoi"، وصل إلى أحد المقاهي الليلية في ، في أحدث ظهور مشترك لهما بعد أسابيع من تداول شائعات عن ارتباطهما.ولم يكن هذا اللقاء الأول، إذ شوهدت وكيلي معاً في يوم 12 أيلول الماضي، كما حضرت الممثلة عرضاً شارك فيه المغني خلال فعالية "Vogue World 2026" في ، في 22 أيلول.ورغم تكرار ظهورهما معاً، لم يصدر عن جونسون أو ماشين أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، ما يُبقي الحديث عن ارتباطهما في إطار التكهنات.