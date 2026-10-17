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فنون ومشاهير

اتهامات متبادلة بين رنا سماحة وطليقها بسبب نفقة ابنهما

Lebanon 24
17-10-2026 | 15:47
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اتهامات متبادلة بين رنا سماحة وطليقها بسبب نفقة ابنهما
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تجدد الخلاف بين الفنانة رنا سماحة وطليقها الملحن سامر أبو طالب، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن نفقة ابنهما مالك ومصروفات دراسته وترتيبات رؤيته.

وقال أبو طالب، عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه لم يرَ نجله منذ خمسة أشهر، متهماً طليقته بحرمانه منه، ومؤكداً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية للرد على ما وصفه بالشائعات والاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح أنه التزم الصمت مراعاةً لابنه، ولا يريد أن يكبر وسط خلافات بين والديه تصل إلى المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي، رافضاً استخدام الطفل لتحقيق الانتشار.

في المقابل، قالت رنا سماحة إن النزاعات القضائية بينهما تتعلق بحقوق ابنهما، بعدما تنازلت عن حقوقها الشخصية عقب انفصالهما عن طريق الخلع.

وادعت سماحة صدور حكم بحبس طليقها في القضية رقم 4713 لسنة 2026، بتاريخ 26 أيلول، بسبب الامتناع عن سداد نفقة الطفل. وأضافت أنها لم تسعَ إلى تنفيذ الحكم حتى الآن، لإفساح المجال أمام تسوية ودية عبر المحامين.

كما قالت إن مصروفات مدرسة مالك عن العام الدراسي الماضي لم تُدفع، رغم صدور حكم نهائي بشأنها، وإن إقامة الطفل في مسكن الحضانة تستند إلى حكم قضائي.

ونفت سماحة منع والد الطفل من رؤيته، مؤكدة أنه كان يزوره أسبوعياً ويتواصل معه يومياً عبر مكالمات الفيديو. وأوضحت أنها وافقت على رؤيته في منزل والده أو اصطحابه في نزهات، لكنها رفضت مبيته خارج المنزل لأسباب ربطتها بسلامته النفسية.

ولم يصدر عن سامر أبو طالب حتى الآن رد تفصيلي على جميع الادعاءات القانونية التي أوردتها طليقته.

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