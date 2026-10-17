نُقلوا إلى المستشفى.. انقلاب حافلة بفنان وفرقته وهذا وضعهم الصحي!

أثار حادث سير في قلق محبي المغني أليكسيس إسكوبار، بعدما انقلبت الحافلة التي كانت تقل أفراد فرقته وطاقم عمله أثناء توجههم إلى العاصمة بوغوتا لإحياء حفل فني.

وبحسب تقرير صحيفة "Semana"، وقع الحادث فجر السبت 17 تشرين الأول على طريق "روتا ديل سول" في منطقة كونديناماركا، بعدما انقلبت الحافلة على جانبها، فيما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

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وكان أفراد الفرقة في طريقهم إلى بوغوتا للمشاركة في حفل مقرر إقامته في "Movistar Arena". ومن بين الموسيقيين الذين كانوا على متن الحافلة أليكسيس بافاس ودييغو إينائو وجون كاردونا، المنحدرون من بلدة لا أونيون في إقليم .

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، لكن تقارير لاحقة أفادت بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى بلدة غوادياس في كونديناماركا.

ولم يصدر حتى الآن تقرير طبي نهائي يحدد عدد المصابين بدقة أو طبيعة إصاباتهم، فيما أشارت المعلومات إلى احتمال نقل بعضهم إلى مراكز طبية أكثر تجهيزاً، بسبب محدودية قدرة المستشفى المحلي على التعامل مع الإصابات المعقدة.

ووصلت شرطة المرور والنقل إلى موقع الحادث لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد ملابساته، في وقت لم تُعلن فيه بعد الأسباب التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

ولا يزال مصير الحفل المقرر في بوغوتا غير واضح، بانتظار صدور توضيح من فريق إسكوبار بشأن الحالة الصحية لأفراد الفرقة وأي تغييرات محتملة في جدول أعمالهم.