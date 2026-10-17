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فنون ومشاهير

بخطوات متقنة.. سعد رمضان يشارك في وصلة دبكة

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:00
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بخطوات متقنة.. سعد رمضان يشارك في وصلة دبكة
بخطوات متقنة.. سعد رمضان يشارك في وصلة دبكة photos 0
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شارك الفنان اللبناني سعد رمضان متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي الدبكة خلال إحدى المناسبات الخاصة.

واستعرض رمضان مهارته في الرقصة التراثية اللبنانية، بخطوات متناغمة مع إيقاع الموسيقى وسط أجواء حماسية وعفوية.

وأرفق الفيديو بتعليق طريف عبّر فيه عن حبه الكبير للدبكة.

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