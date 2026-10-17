بخطوات متقنة.. سعد رمضان يشارك في وصلة دبكة

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شارك الفنان اللبناني سعد رمضان متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي الدبكة خلال إحدى المناسبات الخاصة.
واستعرض رمضان مهارته في الرقصة التراثية اللبنانية، بخطوات متناغمة مع إيقاع الموسيقى وسط أجواء حماسية وعفوية.
وأرفق الفيديو بتعليق طريف عبّر فيه عن حبه الكبير للدبكة.
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تمت مشاركة منشور بواسطة سعد رمضان Saad RAMADAN 🇱🇧 (@saad_ramadan)
تمت مشاركة منشور بواسطة سعد رمضان Saad RAMADAN 🇱🇧 (@saad_ramadan)