بخطوات متقنة.. سعد رمضان يشارك في وصلة دبكة

شارك الفنان اللبناني سعد متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي الدبكة خلال إحدى المناسبات الخاصة.

واستعرض رمضان مهارته في الرقصة التراثية ، بخطوات متناغمة مع إيقاع الموسيقى وسط أجواء حماسية وعفوية.

وأرفق الفيديو بتعليق طريف عبّر فيه عن حبه الكبير للدبكة.