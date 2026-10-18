قبل احتراف التمثيل.. رانيا يوسف عملت مضيفة طيران وتلقت عرضاً من اليابان

كشفت الفنانة أنها عملت مضيفة طيران لمدة تراوحت بين 3 و4 سنوات، قبل تفرغها للتمثيل، كما تلقت في بداياتها عرضاً لاستكمال مسيرتها الفنية في لكنها اختارت البقاء في مصر.

وقالت يوسف، خلال استضافتها في بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، إنها جمعت في تلك المرحلة بين دراسة في والعمل في عروض الأزياء وتقديم أدوار سينمائية صغيرة.

وأوضحت أن حبها للسفر ورغبتها في اكتشاف أماكن جديدة دفعاها إلى التقدم للعمل مضيفة طيران من دون إبلاغ أسرتها. وفوجئت العائلة لاحقاً بقبولها وتحديد موعد رحلتها الأولى بعد ثلاثة أيام فقط.

وروت موقفاً طريفاً تعرضت له خلال رحلة إلى ، عندما شاهدت أحد الركاب يتصفح مجلة تحمل صورتها على الغلاف، قبل أن يكتشف أن صاحبة الصورة هي نفسها المضيفة التي تقدم له الخدمة .

وقالت إن الموقف ظل عالقاً في ذاكرتها، لأنه جاء بالتزامن مع بداية ظهورها على أغلفة المجلات ومحاولاتها الأولى لإثبات نفسها في الوسط الفني.

وأضافت أنها قررت الاستقالة من بعدما ازدادت فرص مشاركتها في الأعمال الفنية، واختارت التفرغ للتمثيل وبناء مسيرتها.

وتحدثت رانيا يوسف أيضاً عن مشاركتها في فيلم ياباني عام 1999، موضحة أن التجربة أتاحت لها السفر إلى اليابان والمساهمة في الترويج للعمل.

وأشارت إلى أنها تلقت حينها عرضاً للتعاقد مع جهة يابانية ومواصلة مشوارها الفني هناك، لكنها فضلت العودة إلى مصر والاستقرار وتكوين أسرة، رغم ما كانت تمثله الفرصة من بداية محتملة لمسيرة فنية دولية.