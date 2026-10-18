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فنون ومشاهير

قبل احتراف التمثيل.. رانيا يوسف عملت مضيفة طيران وتلقت عرضاً من اليابان

Lebanon 24
18-10-2026 | 01:59
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قبل احتراف التمثيل.. رانيا يوسف عملت مضيفة طيران وتلقت عرضاً من اليابان
قبل احتراف التمثيل.. رانيا يوسف عملت مضيفة طيران وتلقت عرضاً من اليابان photos 0
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كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها عملت مضيفة طيران لمدة تراوحت بين 3 و4 سنوات، قبل تفرغها للتمثيل، كما تلقت في بداياتها عرضاً لاستكمال مسيرتها الفنية في اليابان لكنها اختارت البقاء في مصر.

وقالت يوسف، خلال استضافتها في بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، إنها جمعت في تلك المرحلة بين دراسة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعمل في عروض الأزياء وتقديم أدوار سينمائية صغيرة.

وأوضحت أن حبها للسفر ورغبتها في اكتشاف أماكن جديدة دفعاها إلى التقدم للعمل مضيفة طيران من دون إبلاغ أسرتها. وفوجئت العائلة لاحقاً بقبولها وتحديد موعد رحلتها الأولى بعد ثلاثة أيام فقط.

وروت موقفاً طريفاً تعرضت له خلال رحلة إلى بلجيكا، عندما شاهدت أحد الركاب يتصفح مجلة تحمل صورتها على الغلاف، قبل أن يكتشف أن صاحبة الصورة هي نفسها المضيفة التي تقدم له الخدمة على متن الطائرة.

وقالت إن الموقف ظل عالقاً في ذاكرتها، لأنه جاء بالتزامن مع بداية ظهورها على أغلفة المجلات ومحاولاتها الأولى لإثبات نفسها في الوسط الفني.

وأضافت أنها قررت الاستقالة من شركة الطيران بعدما ازدادت فرص مشاركتها في الأعمال الفنية، واختارت التفرغ للتمثيل وبناء مسيرتها.

وتحدثت رانيا يوسف أيضاً عن مشاركتها في فيلم ياباني عام 1999، موضحة أن التجربة أتاحت لها السفر إلى اليابان والمساهمة في الترويج للعمل.

وأشارت إلى أنها تلقت حينها عرضاً للتعاقد مع جهة يابانية ومواصلة مشوارها الفني هناك، لكنها فضلت العودة إلى مصر والاستقرار وتكوين أسرة، رغم ما كانت تمثله الفرصة من بداية محتملة لمسيرة فنية دولية.

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