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فنون ومشاهير

داخل المسبح.. العثور على فنان ميتاً

Lebanon 24
18-10-2026 | 04:07
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عُثر على المغني والملحن الفنزويلي غوستافو أورمو، المعروف فنياً باسم "غاس أورمو"، ميتاً داخل مسبح منزله في ولاية فلوريدا الأميركية، فيما تحقق الشرطة في ظروف الوفاة التي وصفتها بالمشبوهة.

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وبحسب موقع "People"، استجابت شرطة مقاطعة بروارد لبلاغ عن احتمال وقوع حادث غرق، قرابة الساعة التاسعة صباح الجمعة 16 تشرين الأول، في منزل يقع بمدينة ويستون. وعثر المسعفون على رجل مغمور في المسبح ووجهه إلى الأسفل، قبل إعلان وفاته في المكان.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أفراداً من عائلة أورمو تعرفوا إليه، فيما لم تعلن الشرطة رسمياً تأكيد هوية المتوفى حتى نشر التقرير.

وأوضحت السلطات أن وحدتي جرائم القتل والأدلة الجنائية باشرتا التحقيق في الحادث، بعدما أُبلغ عن وجود حبل يمتد من جانب المسبح إلى المياه قرب الجثة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الوفاة باعتبارها مشبوهة.

ونُقلت الجثة إلى مكتب الطب الشرعي في مقاطعة بروارد لتحديد سبب الوفاة، الذي لم يكن قد حُسم بعد. وأشارت شقيقة الفنان، أنطونييتا أورمو، إلى أن العائلة لا تملك معلومات كافية بشأن ما حدث.

وكان أورمو، المولود في مدينة ماراكايبو الفنزويلية، عازف بيانو وملحناً، وأصدر عام 2025 ألبوم "Alquimia" المؤلف من تسع مقطوعات. كما أطلق في أوائل تشرين الأول ألبومه الجديد "AGAPE"، الذي يضم ست مقطوعات موسيقية.

وكان آخر منشور له على "إنستغرام" قبل وفاته بيوم واحد، وتناول مشروعاً بعنوان "AGAPE Behind the Music".

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوفاة، بانتظار نتائج الطب الشرعي.

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