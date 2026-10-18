بعد 6 سنوات من العمل... لارا الهاشم تترك الـال بي سي وهذه وجهتها الجديدة

أعلنت المراسلة ، أنّها تركت الـ" "، وأشارت إلى أنّها ستبدأ تجربة جديدة في "التلفزيون العربيّ".

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وكتبت عبر حسابها على " ":

"من الـ"OTV" إلى الـ" "، تجربة طبعت كل لحظة من حياتي المهنية على مدى 16 عاماً. أختتم ست سنوات أمضيتها في المؤسسة للإرسال، المؤسسة التي دخلت منذ الصغر، وكبرت على شاشتها، إلى أن أصبح الحلم حقيقة.

اليوم أبدأ فصلاً جديداً من مسيرتي المهنية مع شبكة في ، حيث أخطو نحو جمهور عربي أوسع، وأواصل مشوار الطموح والشغف بالمهنة التي اخترتها.

إلى كل الزملاء الذين رافقوني على امتداد هذه السنوات، وتقاسمنا معاً متاعب المهنة وتحدياتها، بحلوها ومرّها، وإلى الجنود المجهولين ورفاق الميدان الذين جمعتني بهم ظروف لا تُنسى، أتمنى لكم كل التوفيق. ولعلّ أجمل ما نتمناه الا نلتقي الا على الحلوة".

إلى اللقاء عبر شاشة التلفزيون العربي".