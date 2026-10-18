بعد 6 سنوات من العمل... لارا الهاشم تترك الـال بي سي وهذه وجهتها الجديدة

"من الـ"OTV" إلى الـ"lbci
"، تجربة طبعت كل لحظة من حياتي المهنية على مدى 16 عاماً. أختتم ست سنوات أمضيتها في المؤسسة اللبنانية
للإرسال، المؤسسة التي دخلت بيتي
منذ الصغر، وكبرت على شاشتها، إلى أن أصبح الحلم حقيقة.
اليوم أبدأ فصلاً جديداً من مسيرتي المهنية مع شبكة التلفزيون العربي
في بيروت
، حيث أخطو نحو جمهور عربي أوسع، وأواصل مشوار الطموح والشغف بالمهنة التي اخترتها.
إلى كل الزملاء الذين رافقوني على امتداد هذه السنوات، وتقاسمنا معاً متاعب المهنة وتحدياتها، بحلوها ومرّها، وإلى الجنود المجهولين ورفاق الميدان الذين جمعتني بهم ظروف لا تُنسى، أتمنى لكم كل التوفيق. ولعلّ أجمل ما نتمناه الا نلتقي الا على الحلوة".
إلى اللقاء عبر شاشة التلفزيون العربي".