بعد تعافيها من السرطان.. ممثلة سورية شهيرة تكشف سر خسارتها أكثر من 15 كيلوغرامًا من وزنها

كشفت الفنانة كندة تفاصيل رحلتها في خسارة الوزن، مؤكدة أنها فقدت أكثر من 15 كيلوغرامًا بفضل الالتزام بممارسة الرياضة واتباع نمط حياة يتطلب الكثير من الانضباط والتضحيات، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على رشاقتها، وهو ما ظهر خلال مشاركتها في فعاليات التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وأوضحت علوش، في تصريحات إعلامية، أنها بذلت مجهودًا كبيرًا للوصول إلى وزنها الحالي، شمل المواظبة على التمارين الرياضية والابتعاد عن الأطعمة التي تحبها، مشيرة إلى أن التغيير لم يكن سهلًا، بل احتاج إلى مستمر.

وأعادت تصريحات الفنانة السورية تسليط الضوء على حديث سابق لها عن خسارة 14 كيلوغرامًا من وزنها، بعدما أجرت تغييرات واسعة على نمط حياتها عقب رحلتها مع العلاج من سرطان الثدي وتعافيها منه.

وكانت علوش قد تحدثت، في تصريحات مطلع الماضي، عن التحولات التي شهدتها حياتها بعد تجربتها الصحية الصعبة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر اهتمامًا بصحتها الجسدية والنفسية، إلى جانب حرصها على تنظيم يومها بما يساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية والمهنية.

وأعلنت الفنانة السورية تعافيها من سرطان الثدي في مطلع كانون الأول 2024، بعد رحلة علاج استمرت عدة أشهر، خضعت خلالها لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وحظيت بدعم واسع من زوجها الفنان وزملائها في الوسط الفني المصري والعربي.