حالة وفاة... إليكم ما شهده حفل فنيّ! (فيديو)

سقط 3 أشخاص مغشياً عليهم، حضروا حفلاً موسيقيّاً صاخباً في مدينة إسطنبول، لسبب مجهول.



وتبيّن لاحقاً أنّ أحد هؤلاء الأشخاص قد فارق الحياة، بينما شخَّص الأطباء إصابة الاثنين الآخرين بالخطيرة، بينما ترددت أنباء عن وفاة أحدهما أيضاً.



ووقعت الحادثة في وقت متأخر من الليل خلال حفل قدم فيه أربعة فنانين عروضاً موسيقية صاخبة طوال نحو سبع ساعات في صالة كبيرة في منطقة شيشلي.



وبينما كان الجميع منهمكاً في الرقص شعر كل من فرقان أكسو البالغ من العمر 29 عاماً، ومحمود البالغ من العمر 24 عاماً، وصديقهما الثالث البالغ من العمر 33 عاماً بتوعك استدعى طلب الإسعاف.

وأخلت الشرطة قاعة الحفل وبدأت فرق متخصصة تحقيقاتها لمعرفة ما جرى، بينما وضع المحققون في حسبانهم أن جرعة مخدرات أو كميات كحول كبيرة أو مغشوشة هي سبب ما جرى. (ارم نيوز)