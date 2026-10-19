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فنون ومشاهير

خلال فترة سجنه... هل حصلت مُواجهة حادّة بين "دكتور فود" وشروق أمام القاضي؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 10:31
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خلال فترة سجنه... هل حصلت مُواجهة حادّة بين دكتور فود وشروق أمام القاضي؟
خلال فترة سجنه... هل حصلت مُواجهة حادّة بين دكتور فود وشروق أمام القاضي؟ photos 0
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انتقد صانع المحتوى جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود"، احتفال طليقته صانعة المحتوى شروق بالطلاق، ورأى أنّ "تحويل الانفصال إلى مناسبة علنية أمر غير طبيعي"، وأكّد رفضه استغلال هذه التجربة الشخصية لجذب الاهتمام وإثارة الجدل.
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ونفى "دكتور فود" في تصريحات إعلامية، صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع مواجهة حادة بينه وبين شروق أمام القاضي خلال فترة حبسه، وقال: "ما شفتها بهيدي الفترة".

وكشف أنّ شروق حاولت التصالح معه عقب توقيفه، لكنه رفض، رغم تواصلها مع فريق الدفاع عنه عدّة مرات.
وأوضح أن الطلاق، وفق رؤيته، يمثل نهاية العلاقة بين الطرفين، بحيث يواصل كل منهما حياته بصورة مستقلة، بعيدًا عن نشر تفاصيل التجربة الشخصية وتداولها على نطاق واسع.

وأعرب عن قلقه على طفليه حنا ويوسف، خشية أن يطّلعا مستقبلًا على ما نُشر بشأن انفصال والديهما والجدل الذي رافقه.

وأشار إلى أن استمرار تداول تفاصيل العلاقة السابقة عبر المنصات الرقمية قد يضع الطفلين في مواقف محرجة عندما يكبران ويعرفان ما حدث بين والديهما. (ارم نيوز)
 
 
 
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