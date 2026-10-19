الموت يؤلم اعلامية عربية بأخيها: قلبي انكسر

أعلنت الإعلامية داليا وفاة شقيقها الأكبر، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت عبر حسابها على " ": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. أخويا الكبير مات وراح، وجزء من قلبي انكسر. ربنا وحده يعلم الوجع . ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر قلبي على فراقك".

وأضافت: "هتفضل في قلبي وعمري ما هنساك، وهتفضل سيرتك ودعواتي ليك معايا طول العمر.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".