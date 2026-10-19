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فنون ومشاهير

الموت يؤلم اعلامية عربية بأخيها: قلبي انكسر

Lebanon 24
19-10-2026 | 15:51
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الموت يؤلم اعلامية عربية بأخيها: قلبي انكسر
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أعلنت الإعلامية المصرية داليا فؤاد وفاة شقيقها الأكبر، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. أخويا الكبير مات وراح، وجزء من قلبي انكسر. ربنا وحده يعلم الوجع اللي جوايا. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر قلبي على فراقك".

وأضافت: "هتفضل في قلبي وعمري ما هنساك، وهتفضل سيرتك ودعواتي ليك معايا طول العمر.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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داليا فؤاد

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