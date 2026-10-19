"لم أنم منذ 4 أيام".. فنان عربي يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان المصري عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت خضوعه لفحوص طبية داخل أحد المستشفيات.

ونشر سليم عبر حسابه على " " صوراً خلال إجراء الفحوص، موضحاً أنه أُصيب بالتهاب رئوي وصفه بالبسيط، إلا أن السعال الشديد تسبب في حرمانه من النوم.

وكتب مطمئناً جمهوره: "التهاب رئوي بسيط الحمد لله، بس منمتش بقالي 4 أيام من الكحة الشديدة".

وكان خالد سليم قد شارك خلال موسم الماضي في مسلسلي "المصيدة" و"منّاعة".

وتدور أحداث "المصيدة" في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والمغامرات، ويشارك في بطولته حنان مطاوع ومحمد وسلوم حداد.

أما مسلسل "منّاعة"، فتشارك في بطولته إلى جانب ورياض الخولي وهدى الإتربي وميمي جمال ومها .