حفل جماهيري جديد لفضل شاكر وابنه.. هذا ما كشفه تركي آل الشيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة للترفيه في ، المستشار آل الشيخ، إقامة حفل غنائي يجمع الفنان فضل شاكر وابنه محمد شاكر للمرة الأولى أمام الجمهور على خشبة مسرح واحدة.

ويُقام الحفل في 30 تشرين الأول على مسرح "الخبر أرينا" بمدينة الخبر، على أن تُطرح التذاكر الثلاثاء 20 تشرين الأول عند الساعة السادسة مساءً عبر منصة "ويبوك".

ويحمل اللقاء طابعاً خاصاً، إذ يقدم فضل شاكر مجموعة من أبرز أغنياته العاطفية، بمشاركة ابنه محمد الذي حقق حضوراً لافتاً خلال الفترة الماضية واتجه بدوره إلى تقديم اللون الرومانسي.

ويأتي الإعلان عقب الإقبال الكبير على حفلتي فضل شاكر ضمن موسم ، والمقررتين في 22 و23 تشرين الأول على مسرح سالم في "بوليفارد سيتي".

وكانت تذاكر الحفلين قد نفدت خلال دقائق من طرحها، في مؤشر إلى الاهتمام الجماهيري بعودة فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب طويل.