تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أشهر فقط من إنجاب طفلتها.. وفاة الحبيبة السابقة لنجم شهير عن 34 عامًا

Lebanon 24
20-10-2026 | 02:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد أشهر فقط من إنجاب طفلتها.. وفاة الحبيبة السابقة لنجم شهير عن 34 عامًا
بعد أشهر فقط من إنجاب طفلتها.. وفاة الحبيبة السابقة لنجم شهير عن 34 عامًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتها الأولى، توفيت عارضة الأزياء الأسترالية ساهارا راي، التي ارتبط اسمها عاطفيًا بالنجم العالمي جاستن بيبر في وقت سابق عن عمر 34 عامًا.  
Advertisement
 
 
 
وأعلنت عائلة راي وفاتها، وقالت في تصريح لموقع "TMZ": لقد فارقت الحياة، الليلة الماضية، في المستشفى، محاطةً بأفراد عائلتها"، مضيفةً أنها كانت محبوبة جدًا، ولم تكشف العائلة عن سبب الوفاة حتى الآن.

وجاءت وفاة راي بعد معاناة صحية كشفت عنها في نيسان 2024، إثر تعرضها لحادث دهس بسيارة، تزامن مع تشخيص إصابتها بمتلازمة غيلان باريه، وهي حالة مناعية يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب.

وتحدثت حينها عن حالتها في مقطع فيديو عبر "تيك توك"، قائلةً إنها أصيبت بشلل امتد من أعلى الفخذين إلى القدمين، وإنها لم تكن قادرة على المشي إطلاقًا.

كما أوضحت لمتابعيها أنها بالكاد استطاعت السير، بعدما دخل جسمها في حالة صدمة، وأصيبت بوعكة صحية شديدة. وقد تسببت الحالة في ضعف العضلات، والتنميل، والشلل، وفقًا لما توضحه "مايو كلينك" بشأن متلازمة غيلان باريه.

وسبق أن تصدرت راي، عناوين الأخبار عام 2016، بسبب ارتباطها العاطفي بجاستن بيبر، إذ شوهد الاثنان خلال عطلة في هاواي. 

مواضيع ذات صلة
عمرها 33 عاماً فقط.. وفاة نجمة شهيرة والسبب مجهول! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة نجم شهير عن 34 عاماً والسبب مجهول
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سيّدة يونانيّة أنجبت طفلة من جنين مجمّد منذ 22 عاماً!
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عمر 70 عامًا.. وفاة مغنية شهيرة!
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

النجم العالمي

الأسترالية

جاستن بيبر

مايو كلينك

الأسترالي

أخبار

صيبة

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:26 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-10-20
Lebanon24
15:14 | 2026-10-20
Lebanon24
13:10 | 2026-10-20
Lebanon24
10:46 | 2026-10-20
Lebanon24
10:26 | 2026-10-20
Lebanon24
10:08 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24