بعد أشهر فقط من إنجاب طفلتها.. وفاة الحبيبة السابقة لنجم شهير عن 34 عامًا

بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتها الأولى، توفيت عارضة الأزياء ساهارا راي، التي ارتبط اسمها عاطفيًا بالنجم العالمي في وقت سابق عن عمر 34 عامًا.

Advertisement

وأعلنت عائلة راي وفاتها، وقالت في تصريح لموقع "TMZ": لقد فارقت الحياة، الليلة الماضية، في المستشفى، محاطةً بأفراد عائلتها"، مضيفةً أنها كانت محبوبة جدًا، ولم تكشف العائلة عن سبب الوفاة حتى الآن.



وجاءت وفاة راي بعد معاناة صحية كشفت عنها في نيسان 2024، إثر تعرضها لحادث دهس بسيارة، تزامن مع تشخيص إصابتها بمتلازمة غيلان باريه، وهي حالة مناعية يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب.



وتحدثت حينها عن حالتها في مقطع فيديو عبر "تيك توك"، قائلةً إنها أصيبت بشلل امتد من أعلى الفخذين إلى القدمين، وإنها لم تكن قادرة على المشي إطلاقًا.



كما أوضحت لمتابعيها أنها بالكاد استطاعت السير، بعدما دخل جسمها في حالة صدمة، وأصيبت بوعكة صحية شديدة. وقد تسببت الحالة في ضعف العضلات، والتنميل، والشلل، وفقًا لما توضحه " " بشأن متلازمة غيلان باريه.



وسبق أن تصدرت راي، عناوين الأخبار عام 2016، بسبب ارتباطها العاطفي بجاستن ، إذ شوهد الاثنان خلال عطلة في هاواي.