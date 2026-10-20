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فنون ومشاهير

وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن 64 عاماً

Lebanon 24
20-10-2026 | 08:24
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وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن 64 عاماً
وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن 64 عاماً photos 0
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توفيت الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد سنوات من ابتعادها عن الوسط الفني وتفرغها لحياتها الأسرية.

ونعت الإعلامية فجر السعيد الراحلة عبر حسابها على "إنستغرام"، مشيدة بأخلاقها ومسيرتها، وكتبت: "حزني كبير على فقد الجميلة الرائعة الفنانة الخلوقة رجاء محمد، التي رغم نجوميتها اعتزلت وتحجبت وربّت أولادها وتركت كل النجومية وراء ظهرها".

وقدّمت رجاء محمد خلال مسيرتها عدداً من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والغنائية، وارتبط اسمها خصوصاً ببدايات مسرح الطفل في الخليج والعالم العربي.

ومن أبرز أعمالها مسرحية "السندباد البحري" ومسلسل "خالتي قماشة" عام 1983، كما شاركت في أوبريت «سندريلا»، وقدمت أغنيات ضمن البرنامج التربوي الشهير "افتح يا سمسم"، قبل أن تعتزل الفن نهائياً.

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