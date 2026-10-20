تكبره بـ11 عامًا.. هل من علاقة بين جنيفر لوبيز وهذا النجم؟

عادت الشائعات بشأن ارتباط النجمة الأميركية بالممثل غولدستين إلى الواجهة، بعدما شوهد الاثنان وهما يصلان إلى حفلة في ويغادرانها بالسيارة نفسها، في تطور أعاد التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، بعدما نفيا سابقاً وجود ارتباط عاطفي.

ونقلت صحيفة "Page Six" الأميركية عن مصدر أن العلاقة بين لوبيز، البالغة 57 عاماً، وغولدستين، البالغ 46 عاماً، لا تزال في إطار غير رسمي.

والتقى النجمان خلال مشاركتهما في الفيلم الكوميدي الرومانسي "Office Romance" من إنتاج منصة "نتفليكس"، والذي صدر في وقت سابق من العام الحالي، وأدّيا فيه دور زميلين في العمل يقعان .

وكانت الشائعات بشأن علاقتهما قد ظهرت خلال الترويج للفيلم، إلا أن الاثنين نفيا وجود علاقة عاطفية بينهما خلال مقابلة تلفزيونية مشتركة في حزيران، وأكدا أنهما صديقان.

ويأتي تجدد الحديث عن العلاقة بعد انفصال لوبيز عن الممثل ، إذ تقدمت بطلب الطلاق في عام 2024، بعد عامين من الزواج.