سجال حاد بين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم

اندلع سجال جديد بين الفنانتين اللبنانيتين ونادين نسيب نجيم، بعدما وجّهت الأولى تعليقاً لاذعاً إلى الثانية على خلفية حديثها عن مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة "ملك ".

وكانت نادين قد تحدثت عن المعايير التي اعتمدتها لتقييم إجابات المتسابقين، لتعلّق باميلا بالقول: " حكيك، وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة! بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا".

وردّت نادين عبر منصة "إكس"، معتبرةً أن تعليق باميلا "يشبه صاحبته ويعكس تربيتها وأصلها ونفسيتها"، مضيفةً أن ما تبقى "مجرد تفاصيل".

وأعاد السجال طرح التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين النجمتين، خصوصاً أنه يأتي بعد انتقادات سابقة وجّهتها باميلا إلى نادين.