تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

سجال حاد بين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم

Lebanon 24
20-10-2026 | 10:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سجال حاد بين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم
سجال حاد بين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اندلع سجال جديد بين الفنانتين اللبنانيتين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم، بعدما وجّهت الأولى تعليقاً لاذعاً إلى الثانية على خلفية حديثها عن مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة "ملك جمال لبنان".

وكانت نادين قد تحدثت عن المعايير التي اعتمدتها لتقييم إجابات المتسابقين، لتعلّق باميلا بالقول: "شو حلو حكيك، وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة! يا ريت بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا".

وردّت نادين عبر منصة "إكس"، معتبرةً أن تعليق باميلا "يشبه صاحبته ويعكس تربيتها وأصلها ونفسيتها"، مضيفةً أن ما تبقى "مجرد تفاصيل".

وأعاد السجال طرح التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين النجمتين، خصوصاً أنه يأتي بعد انتقادات سابقة وجّهتها باميلا إلى نادين.

Advertisement
Image

 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو ينتشر.. قصي خولي يهرب بنادين نسيب نجيم ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا نادين نسيب نجيم خارج سباق رمضان 2027!
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال حاد بين نواب حزب الله والنائب أشرف ريفي على خلفية تدخّل "الحزب" في الحرب السورية
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب سيجارة.. نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 03:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

باميلا الكيك

نادين نسيب

جمال لبنان

اللبنانية

شو حلو

يا ريت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-10-20
Lebanon24
15:14 | 2026-10-20
Lebanon24
13:10 | 2026-10-20
Lebanon24
10:46 | 2026-10-20
Lebanon24
10:08 | 2026-10-20
Lebanon24
08:24 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24