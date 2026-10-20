برفقة نجله محمد.. فضل شاكر يصل إلى الرياض لإحياء حفلي "عودة الغايب" (صور)

وصل الفنان اللبناني إلى برفقة نجله ، استعداداً لإحياء حفلين يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح ، ضمن فعاليات . Advertisement

وظهر شاكر لدى وصوله وسط استقبال من جمهوره، قبل حفلي 22 و23 تشرين الأول اللذين يحملان عنوان "عودة الغايب"، في أول لقاء جماهيري له في الرياض بعد غياب طويل.

وكان رئيس قد أعلن الحفل الأول قبل إضافة ليلة ثانية، بعد الإقبال الكبير ونفاد التذاكر خلال وقت قصير. كما يستعد فضل شاكر لإحياء حفلات أخرى برفقة نجله، بينها حفل في مدينة الخبر في 30 تشرين الأول.