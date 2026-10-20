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فنون ومشاهير

برفقة نجله محمد.. فضل شاكر يصل إلى الرياض لإحياء حفلي "عودة الغايب" (صور)

Lebanon 24
20-10-2026 | 10:46
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برفقة نجله محمد.. فضل شاكر يصل إلى الرياض لإحياء حفلي عودة الغايب (صور)
برفقة نجله محمد.. فضل شاكر يصل إلى الرياض لإحياء حفلي عودة الغايب (صور) photos 0
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وصل الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الرياض برفقة نجله محمد شاكر، استعداداً لإحياء حفلين يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وظهر شاكر لدى وصوله وسط استقبال من جمهوره، قبل حفلي 22 و23 تشرين الأول اللذين يحملان عنوان "عودة الغايب"، في أول لقاء جماهيري له في الرياض بعد غياب طويل.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن الحفل الأول قبل إضافة ليلة ثانية، بعد الإقبال الكبير ونفاد التذاكر خلال وقت قصير. كما يستعد فضل شاكر لإحياء حفلات أخرى برفقة نجله، بينها حفل في مدينة الخبر في 30 تشرين الأول.

 
 
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