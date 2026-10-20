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فنون ومشاهير

بعد خلعه أجزاء من ملابسه العلوية وسقوط بنطاله خلال الرقص.. هذا ما يواجهه محمد رمضان

Lebanon 24
20-10-2026 | 23:00
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بعد خلعه أجزاء من ملابسه العلوية وسقوط بنطاله خلال الرقص.. هذا ما يواجهه محمد رمضان
بعد خلعه أجزاء من ملابسه العلوية وسقوط بنطاله خلال الرقص.. هذا ما يواجهه محمد رمضان photos 0
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يواجه الفنان المصري محمد رمضان بلاغًا قانونيًا جديدًا، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنيته الشهيرة "حتى السوشي مبكلوشي"، ويؤدي حركات وصفها مقدّم البلاغ بأنها مخالفة للحياء العام.

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وفي هذا السياق، أعلن المحامي بالنقض هيثم محمد بسام تقدّمه ببلاغ إلى النائب العام ضد رمضان، حمل الرقم 2074342، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل وفحص المقاطع المتداولة، للتحقق من مدى انطباق العقوبات المتعلقة بالأفعال المخلة بالآداب العامة عليها.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الفيديو يُظهر الفنان وهو يخلع أجزاء من ملابسه العلوية ويُسقط بنطاله خلال الرقص، وهي أفعال يرى مقدّم البلاغ أنها قد تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونًا، في حال ثبوت توافر أركانها القانونية.

وشدّد المحامي على أن شكواه لا تتعلق بتقييم الأعمال الفنية أو تقييد الحرية الشخصية، بل تستند إلى أفعال محددة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإتاحتها أمام الجمهور، من دون قيود أو تحذيرات مسبقة.

واستند البلاغ إلى المادتين 278 و178 من قانون العقوبات المصري، اللتين تتناولان، وفق ما أورده مقدّمه، الأفعال الفاضحة العلنية ونشر أو تداول مواد منافية للآداب العامة أو خادشة للحياء.

وطالب المحامي النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء محمد رمضان للاستماع إلى أقواله، إلى جانب التحقيق في ملابسات تصوير المقاطع ونشرها وتداولها، وتحديد مسؤولية الأطراف المشاركين في ذلك.

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